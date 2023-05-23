'Лучшим планом является украинская 'формула мира': Дмитрий Кулеба назвал два условия переговоров с РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова вести с РФ мирные переговоры насчет завершения войны. Каждый план, который будет рассматривать наше государство, должен основываться на двух ключевых пунктах.

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Первый из них – восстановление территориальной целостности Украины, а второй – недопущение замораживания войны. Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 22 мая.

"Те планы и предложения, которые будут учитывать эти принципы, мы готовы говорить о них с точки зрения того, как их соединить с формулой мира и интегрировать в нее", – подчеркнул он.

Кулеба отметил, что лучшим вариантом в этом случае является "формула мира", которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. Она состоит из 10 пунктов и учитывает все интересы нашего государства.

Зеленский также сказал, что ключевым условием прекращения войны должен быть безоговорочный вывод оккупационных войск РФ со всей территории Украины в ее международно признанных границах.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время полномасштабной военной агрессии России против Украины некоторые страны выступают с сомнительными мирными инициативами насчет завершения войны. В этих предложениях содержатся так называемые компромиссы, в которых чаще всего можно увидеть подталкивание Украины к сдаче своих территорий и переговорам с российскими террористами.

О том, что предложили Китай, ЮАР, Ватикан и Бразилия, читайте в нашем материале.

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