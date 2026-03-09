Нет никаких признаков того, что Россия хочет прекратить войну, – Каллас

Россия стремится расширить войну против Украины и не демонстрирует никаких сигналов о готовности прекратить боевые действия в ближайшее время. Текущее развитие событий лишь подтверждает такие намерения Кремля.

Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе. По ее словам, действия и риторика Москвы свидетельствуют, что она не настроена на прекращение войны.

Каллас подчеркнула, что несмотря на заявления российской пропаганды, РФ не одерживает победы в войне.

"Очевидно, что Россия не побеждает. Ее армия погрязла, а экономика находится в резком упадке. Демографически Россия разрушается изнутри", – отметила топ-дипломат ЕС.

В то же время она предостерегла, что наибольшая опасность заключается в том, что Москва пытается получить больше выгоды благодаря переговорам и так называемой когнитивной или информационной войне, чем непосредственно на поле боя.

Дипломат также подчеркнула, что максималистские требования России не могут получать слабый ответ со стороны международного сообщества. По ее словам, логичным подходом было бы применение симметричных принципов: если предлагается ограничение численности украинской армии, аналогичные ограничения должны касаться и российских вооруженных сил. Кроме того, Россия должна возместить ущерб, нанесенный Украине, а виновные в военных преступлениях и преступлении агрессии должны быть привлечены к ответственности. Отдельно она подчеркнула необходимость возвращения всех незаконно депортированных украинских детей.

"Это просто здравый смысл: если армия Украины должна быть ограничена по размеру, то и российская также должна быть ограничена; там, где Россия нанесла ущерб Украине, Россия должна заплатить; никакой амнистии за военные преступления или преступления агрессии; и возвращение депортированных украинских детей", – подчеркнула Кая Каллас.

При этом она отметила, что реализация таких принципов возможна только в случае, если Россия действительно стремится к миру.

Однако, по ее словам, сейчас нет никаких признаков того, что Москва готова остановить войну. Наоборот, последние массированные атаки по Украине демонстрируют обратное.

"Мрачная реальность заключается в том, что нет никаких признаков того, что Россия хочет прекратить войну. Массированные удары по Украине в субботу, в результате которых снова погибли многие мирные жители, четко это показывают. Напротив, все, что мы видим, указывает на вывод, что Россия хочет расширить войну", - сказала подчеркнула Каллас.

В этом контексте она добавила, что Европейский Союз усиливает собственные оборонительные способности. Это происходит как в рамках двустороннего сотрудничества между государствами-членами ЕС, так и вместе с партнерами по NATO, в частности через укрепление европейского компонента Альянса.

"Мы делаем это на двусторонней основе, а также с нашими друзьями в НАТО, развивая более сильную европейскую опору в Альянсе. Сдерживание войны дешевле, чем ее ведение", - подчеркнула Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кайя Каллас заявила, что переход к силовой политике в целом, и боевые действия, происходящие сейчас на Ближнем Востоке в частности, являются прямым следствием общего разрушения международного права, который начался с действий России в отношении Украины. По словам дипломата, хотя Россия "уже не та сверхдержава", которой была когда-то, она все еще будет оставаться"основной угрозой для мирового порядка".

