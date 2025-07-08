"Нет никаких препятствий": в Турции анонсировали возможность проведения в Стамбуле встречи Зеленского, Трампа и Путина

В Турции заявили о возможности проведения масштабной дипломатической встречи между лидерами Украины, США и России. По словам министра иностранных дел Хакана Фидана, Стамбул готов принять Владимира Зеленского, Дональда Трампа, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана за одним столом переговоров.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам 17-го саммита БРИКС. Об этом он сообщил в интервью турецкому каналу TRThaber.

Он заявил, что ни один из потенциальных участников не высказывает возражений против проведения такого формата переговоров.

"Новостью саммита лидеров является то, что, по сравнению с прошлым, все, включая Путина, не видят проблемы во встрече со своими нынешними коллегами", – сказал Фидан.

По словам дипломата, Турция уже неоднократно выступала площадкой для мирных инициатив. Именно в Стамбуле, по его мнению, Украина и Россия были ближе всего к мирному урегулированию с момента полномасштабного вторжения.

Также Хакан Фидан сообщил, что Россия соглашается на третий раунд переговоров и сейчас ожидает официального ответа от Киева.

Напомним, в конце июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп готов прибыть в Турцию для переговоров с Путиным и Зеленским.

Также сообщалось, что он назвал переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле "замечательными" и озвучил амбициозное ожидание.

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