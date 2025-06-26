Эрдоган заявил, что Трамп готов прибыть в Турцию для переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Дональд Трамп согласился принять участие в потенциальной встрече с лидерами Украины и РФ в Турции. Условием является личное присутствие российского диктатора Владимира Путина.

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Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время разговора с прессой после саммита НАТО, где он впервые встретился с Трампом после возвращения на должность. По словам президента Турции, он сообщил американскому коллеге о намерении Анкары собрать лидеров РФ и Украины в Турции для мирных переговоров.

По словам президента Турции, Трамп сказал: "Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я также приеду. Мы установим необходимые контакты, и, дай Бог, состоится эта встреча как можно скорее".

Как писал OBOZ.UA, 25 июня Трамп на полях саммита НАТО в Гааге встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили вопросы прекращения огня в Украине и настоящего мира.

Зеленский назвал встречу "содержательной" и хорошей, а Трамп – замечательной. По словам президента США, Зеленский "был очень милым, таким как никогда", а Путин якобы хочет завершить войну, но "запутался".

В Financial Times отметили, что после саммита НАТО в Гааге Трамп заметно скорректировал свою риторику в отношении Зеленского и Путина. Газета указывает, что президент США впервые за долгое время откровенно раскритиковал РФ, а самого Зеленского назвал "очень приятным".

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