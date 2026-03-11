Россия снова изменила тактику ударов об инфраструктуре Украины: что стало новой целью

Российские военные пересмотрели свою стратегию ударов по Украине, выбрав своей целью нефтетранспортную инфраструктуру "Нафтогаза". Таким образом страна-агрессор хочет помешать поставке нерусской нефти в Европу.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз". Отмечается, что РФ два дня подряд (10 и 11 марта) атаковала беспилотниками нефтетранспортную инфраструктуру "Нафтогаз" на юге Украины.

В результате была повреждена одна из перекачивающих станций, но люди не пострадали. Ранее же под удар попала перекачивающая станция нефтепровода "Дружба" в Бродах на Львовщине, после чего остановился транзит нефти в Венгрию и Словакию.

"С какой целью россияне целенаправленно били дронами и разрушали перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в г. Броды? Рано или поздно мы узнаем правду. А вот причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна — сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу", — отметил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Отмечается, что за неполные 2,5 месяца Россия более 30 раз атаковала объекты инфраструктуры "Нафтогаза". Сейчас специалисты компании вместе с чрезвычайниками работают на месте и ликвидируют последствия обстрела.

Что предшествовало

Нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января в результате целенаправленного попадания российского беспилотника. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу". На возобновлении работы нефтепровода категорически настаивают Венгрия и Словакия.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина не имеет желания возобновлять транзит российской нефти. Он добавил, что после нескольких ударов России нефтепровод получил существенные повреждения: разорван один большой резервуар и повреждена труба под землей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать в Украину для обсуждения вопросов, связанных с нефтепроводом. Ранее Фицо заявлял о готовности к встрече, но предложил провести ее на территории третьего государства.

