Неожиданная страна сделала самый большой вклад в программу PURL: Зеленский поблагодарил

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия инвестировала около 300 миллионов евро в программу PURL. Программа предназначена длязакупки у Соединенных Штатов Америки боекомплекта для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые есть на вооружении у Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 6 мая. Глава государства выразил благодарность главе правительства страны, Йонасу гар Стере.

"Ежедневно нам нужна достаточная защита от подлых российских обстрелов. И я благодарен Норвегии за лидерство, за реальную поддержку. Общая сумма помощи от Норвегии в PURL уже более чем 1,2 млрд долл. Это самый большой вклад среди всех стран, которые присоединились к программе", – резюмирует глава государства.

По его словам, это было обсуждено во время встречи главы государства с норвежским премьером во время их встречи в Ереване, где стороны обсудили важность PURL и необходимость поставки средств для украинской ПВО.

Заметим, что во время встречи с главой норвежского правительства, президент подчеркнул, что Украина должна войти в зимний период подготовленной, с учетом рисков новых атак по энергетической инфраструктуре. Он также подчеркнул важность своевременной международной помощи, особенно в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках оборонной поддержки, включая развитие совместных проектов.

Какие страны уже присоединились к PURL

Согласно информации от Министерства обороны Украины, к программе уже присоединились:

Нидерланды (500 млн евро (примерно 578 млн долл) на закупку систем Patriot и других средств ПВО);

(500 млн евро (примерно 578 млн долл) на закупку систем Patriot и других средств ПВО); Дания, Норвегия, Швеция (совместно профинансировали пакет на сумму 505 млн долл, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS и другие критические поставки);

(совместно профинансировали пакет на сумму 505 млн долл, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS и другие критические поставки); Германия (готовность выделить 500 млн долл. на закупку американских вооружений);

(готовность выделить 500 млн долл. на закупку американских вооружений); Канада (взнос в размере 500 млн долл. для обеспечения потребностей Украины;

(взнос в размере 500 млн долл. для обеспечения потребностей Украины; Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Исландия и Финляндия – профинансировали пятый пакет NB8 на общую сумму 500 млн долл.

– профинансировали пятый пакет NB8 на общую сумму 500 млн долл. Бельгия, Люксембург, Словения, Португалия, Испания и другие страны (согласовывают финансирование 6-го пакета ориентировочно на общую сумму 750 млн).

В ведомстве отметили, что общая сумма взносов составляет более $2,75 млрд.

