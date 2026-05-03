Зеленский встретился с премьерами Норвегии и Финляндии: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. Стороны обсудили оборонное сотрудничество, энергетическую поддержку и подготовку Украины к следующему зимнему периоду.

Об этом заявил сам Зеленский в своем официальном канале. Он сообщил, что поблагодарил Норвегию за поддержку, в частности за взносы в программу PURL почти на 1 миллиард долларов.

"Россия не останавливает своих ударов баллистикой, поэтому своевременное наполнение PURL очень важно", – отметил президент.

Общие приоритеты

Во время переговоров стороны сосредоточились на стратегическом партнерстве. Речь шла о реализации инициативы Drone Deal и усилении противовоздушной обороны Украины. Также обсудили сотрудничество между государственным и частным секторами, что, по словам президента, должно помочь быстрее реагировать на вызовы.

Отдельно подняли вопрос энергетики. Зеленский проинформировал норвежскую сторону о потребностях Украины, в частности по обеспечению природным газом на следующую зиму. Этот вопрос звучал довольно прямо, без лишних формулировок, и, кажется, стал одним из ключевых в разговоре.

Ключевые детали переговоров

Президент подчеркнул, что Украина должна войти в зимний период подготовленной, с учетом рисков новых атак по энергетической инфраструктуре. Он также подчеркнул важность своевременной международной помощи, особенно в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках оборонной поддержки, включая развитие совместных проектов. Зеленский выразил благодарность Норвегии и лично Йонасу Гару Стере за готовность и в дальнейшем помогать Украине.

Финляндия усиливает поддержку

Во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо президент Украины поблагодарил за решение выделить дополнительные 300 миллионов долларов на оборонную поддержку. По его словам, эти средства планируют направить прежде всего на усиление противовоздушной обороны, что остается одним из главных приоритетов для Украины.

Стороны также обсудили возможность укрепления двустороннего партнерства путем подписания соглашения в формате Drone Deal. Украина, как отметил президент, готова делиться собственным опытом и технологическими наработками с партнерами, которые поддерживают ее с начала полномасштабного вторжения.

Отдельное внимание уделили международному сотрудничеству и евроинтеграционному курсу Украины. Зеленский отметил, что сейчас существует возможность для открытия переговорных кластеров и страна рассчитывает на дальнейшую поддержку Финляндии в этом процессе.

Британская поддержка Украины

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент Украины обсудил дальнейшую оборонную поддержку и совместные шаги для противодействия российской агрессии. Особое внимание уделили борьбе против так называемого теневого флота России и вкладам Лондона в программу PURL.

Стороны также коснулись переговорного процесса. Украина, по словам президента, готова к следующему раунду в трехстороннем формате, а достижение справедливого мира остается ключевой целью. Зеленский подчеркнул важность позиции Великобритании по усилению давления на Россию.

Кроме того, обсудили поддержку энергетического сектора Украины. Президент проинформировал о ситуации на фронте и последствиях российских ударов, подчеркнув необходимость координации усилий Европы для создания совместной системы противовоздушной обороны.

Чешское направление сотрудничества

Во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем президент Украины обсудил развитие двусторонних отношений и возможности для их усиления. Стороны сосредоточились на конкретных направлениях сотрудничества, которые могут дать практический результат в ближайшее время.

Отдельное внимание уделили европейской интеграции Украины. Речь шла о дальнейших шагах на пути к членству в Европейском Союзе и координации позиций с партнерами.

Президент также поблагодарил чешский народ за поддержку Украины. Он отметил, что эта помощь является ощутимой и важной для страны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 3 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Армению. Глава государства примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Еревана.

