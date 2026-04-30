Пентагон разморозил 400 млн долларов помощи для Украины: что известно

Министерство обороны США подтвердило разблокирование 400 млн долларов помощи для Украины, которые были утверждены еще раньше, но не использовались. Решение приняли после критики со стороны американских сенаторов.

Ведь они обвинили Пентагон в затягивании процесса и отсутствии объяснений. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что финансирование было предназначено для усиления оборонных возможностей в Европе. Средства официально разблокировали накануне, однако деталей по их дальнейшему использованию не привел.

Ситуация получила огласку после публичной критики со стороны сенатора Митча Макконнелла, который возглавляет подкомитет по вопросам оборонных расходов. Он заявил, что помощь для Украины "пылится" в Пентагоне, а запросы законодателей относительно объяснений оставались без ответа.

В то же время исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Жюль Херст уточнил, что эти средства пока не законтрактованы. Их использование будет зависеть от конкретных запросов Украины относительно оборонного оборудования.

Разблокирование финансирования происходит на фоне изменения подходов администрации Дональда Трампа к поддержке Украины. В Вашингтоне все чаще подчеркивают необходимость большего финансового вклада со стороны европейских союзников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США возникла задержка с предоставлением Украине уже утвержденной военной помощи на сотни миллионов долларов. Несмотря на решение Конгресса и двухпартийную поддержку, средства до сих пор не используются, что вызывает критику среди американских законодателей.

