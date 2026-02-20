Неожиданная страна может присоединиться к инициативе PURL по закупке оружия для Украины: о ком идет речь

Южная Корея рассматривает возможность присоединения к инициативе НАТО PURL по закупке американского оружия для Украины. Это решение может укрепить оборонные связи Сеула с Европой и открыть новые перспективы для продажи корейской военной продукции членам НАТО.

В то же время участие в программе может обострить уже напряженные отношения с Москвой. Об этом сообщает The Korea Times.

Инициатива PURL (Priority Ukraine Request List) была запущена США и НАТО в июле 2025 года для ускорения поставок критически важного оружия Украине. Вместо отдельных закупок каждая страна-участница делает финансовый вклад в общий фонд, который Вашингтон использует для закупки американского вооружения и оборудования.

По данным НАТО, 75% поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot и 90% других зенитных ракет были профинансированы в рамках этой программы, а государства-члены уже выделили более 4 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году для продолжения программ PURL потребуется около 15 миллиардов долларов.

Южная Корея пока обсуждает свое участие. Официальные представители заявляют, что страна сосредоточена на "гуманитарной помощи и другом нелетальном военном оборудовании", отказавшись уточнить, склоняется ли правительство к поставкам летального оружия.

Посольство Украины в Сеуле пока не комментирует возможное решение, а российское посольство отметило, что официальная позиция Сеула пока не известна.

Эксперты считают, что участие в PURL для Сеула – это прагматичное стратегическое решение. Вступление в программу позволит укрепить оборонное сотрудничество с НАТО, усилить присутствие корейских вооружений на европейском рынке и открыть новые контракты, в частности в сфере подводных лодок.

В то же время этот шаг может осложнить отношения с Россией, которые уже ухудшились после вторжения РФ в Украину в 2022 году и из-за военного сотрудничества Москвы с Северной Кореей.

Правительство Сеула ведет консультации на высоком уровне: президент Ли Чжэ Мен 10 февраля обсудил расширение сотрудничества с генсеком НАТО Марком Рютте, а министр иностранных дел Чо Хен 24 января договорился о продолжении совместных оборонных усилий с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в Брюсселе.

Решение о вступлении в PURL ожидается после завершения внутренних консультаций и оценки экономических и стратегических последствий для Южной Кореи.

Напомним, правительство Японии планирует присоединиться к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и техники американского производства. В ближайшее время Токио планирует объявить о своем решении.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция планирует предоставить Украине один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности, который будет включать системы ПВО, радары производства Saab, комплексы радиоэлектронной борьбы и ударные беспилотники Deep Strike.

