Япония присоединится к инициативе по закупкам американского вооружения для Украины: что известно

Правительство Японии планирует присоединиться к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и техники американского производства. В ближайшее время Токио планирует объявить о своем решении.

В рамках этой программы Альянс уже поставил ракеты для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot и другую продукцию. Об этом сообщает NHK.

НАТО и Соединенные Штаты создали механизм по закупкам американского вооружения для Украины в июле 2025 года. Более 20 государств-членов НАТО, включая Германию и Нидерланды, заявили о намерении внести свой вклад в эту инициативу, а Австралия и Новая Зеландия также пообещали принять в ней участие.

Несколько представителей НАТО сообщили, что Япония, как ожидается, в ближайшее время официально объявит о своем намерении внести свой вклад в эту инициативу.

Официальные лица заявили, что Япония выделит средства только на нелетальное оборонное оборудование, которое, возможно, будет включать радиолокационные системы и бронежилеты. Они сообщили, что Япония проинформировала о плане нескольких членов НАТО и Украину.

Один из представителей НАТО заявил, что даже нелетальное оборудование имеет важное значение для Украины, добавив, что участие Японии в этой инициативе является значительным шагом вперед.

Напомним, Франция готовится передать Украине новую партию истребителей Mirage 2000, а также противобаллистические ракеты SCALP и управляемые авиабомбы AASM Hammer. Также обе страны подписали документ о совместном производстве оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция планирует предоставить Украине один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности, который будет включать системы ПВО, радары производства Saab, комплексы радиоэлектронной борьбы и ударные беспилотники Deep Strike.

