Швеция готовит большой пакет помощи по безопасности для Украины: что получат ВСУ

Швеция планирует предоставить Украине один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности, который будет включать системы ПВО, радары производства Saab, комплексы радиоэлектронной борьбы и ударные беспилотники deep strike. Министры обороны Украины и Швеции обсудили также противодействие баллистическим угрозам через PURL и запуск программы Brave-Swedenдля оборонных инноваций. В центре переговоров – дальнейшие поставки вооружений, в частности самолетов Gripen и ракет Meteor.

О деталях будущего пакета сообщил официальный канал Министерства обороны Украины в Telegram. Обсуждение состоялось во время встречи министров обороны Украины и Швеции.

Предложенный пакет помощи в сфере безопасности должен значительно усилить обороноспособность Украины, особенно в сферах воздушного пространства и противодействия современным угрозам. Шведские радары производства Saab, которые планируется передать, могут существенно расширить возможности украинских систем наблюдения и предупреждения. Комплексы радиоэлектронной борьбы обеспечат дополнительную защиту электронных систем от вражеского воздействия.

Отдельное внимание уделяется противодействию баллистическим угрозам: стороны обсудили механизмы взаимодействия через PURL, что позволит лучше координировать оборону против ракетных ударов. Также стороны договорились о запуске совместной инициативы Brave-Sweden, направленной на развитие оборонных инноваций, которые могут ускорить создание и внедрение новых технологий для ВСУ.

Министр обороны Украины Михаил Федоров и его шведский коллега Пол Йонсон подтвердили намерения по дальнейшей передаче самолетов Saab Gripen вместе с высокотехнологичными ракетами Meteor, что позволит укрепить авиационные возможности Украины. Переговоры также охватили вопросы интеграции новых систем в общую оборонную инфраструктуру ВСУ, подготовку персонала и продолжительность поддержки. Совместная работа призвана обеспечить максимальную эффективность использования поставленного вооружения на поле боя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Швеция передала Украине 26 современных самоходных гаубиц Archer, которые усиливают возможности украинских артиллерийских подразделений. По словам представителей 45-й отдельной артиллерийской бригады, оружие показало чрезвычайную точность и мобильность на поле боя.

