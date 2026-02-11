Кадыров показал двойника вместо 'воскресшего' сына? В Чечне не верят, что на обнародованном им видео настоящий Адам

Хотя сынглавы Чечни Адам Кадыров впервые появился на публике после сообщений о том, что он попал в серьезное ДТП, в Грозном не верят, что Рамзан Кадыров показал настоящего сына. Есть мнение, что на обнародованном видео глава российской республики показал двойника Адама.

По крайней мере, так говорит чеченский правозащитник Муса Ломаев. Мнением относительно двойника Адама он поделился в эфире оппозиционного канала российских новостей "Ходорковский Live".

Что предшествовало

Вечером в минувший вторник Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале 43-секундное видео, в котором появился его сын Адам. После сообщений о том, что Кадыров-младший попал в серьезную аварию в Грозном и был госпитализирован в одну из московских больниц,это было первое его публичное появление почти за месяц.

В видео(его можно посмотреть здесь) Кадыров-старший ужинает со своим помощником Висмурадом Алиевым и сыном Адамом. Причем Адам появляется в ролике последним, и всего на несколько секунд.

Вся информация относительно Адама закрыта

"Мы проверяли это видео и пришли к мнению, что это нет, не сын Рамзана Кадырова", – утверждает Муса Ломаев.

Почему правозащитники пришли к такому мнению, он не объясняет. Однако, по словам Ломаева, узнать реальные факты о ДТП и состоянии Кадырова-младшего вообще невозможно.

"Дальше больницы все закрыто. Внутри Чечни все полностью закрыто, потому что сейчас коллективная ответственность на территории Чеченской республики, она максимально развернута. Если кто-нибудь что-то скажет, и я это озвучу, 100% люди будут знать, кадыровцы будут знать, откуда подуло ветром, чтобы вот это все ликвидировать", – пояснил Ломаев.

Другие мнения

По словам правозащитника, в Чечне сейчас очень мало людей, которые готовы рисковать и делиться той или иной информацией.

Однако в сети периодически появляются анонимные предположения – и относительно истинных причин аварии, которую устроил Адам Кадыров, и по его лечению.

ДТП с Кадыровым-младшим

Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном еще 16 января. Никакой информации с места происшествия, видео или фото в свободном доступе нет. Поэтому кто на самом деле виноват в аварии, неизвестно.

Известно, что после ДТП из Москвы в Грозный дважды летал "воздушный госпиталь" МЧС РФ Ан-148. Во время первого полета он и доставил сына главы Чечни в Москву.

Кадырова-младшегогоспитализировали в Боткинскую больницу. Уже через несколько дней сообщалось, что он "пошел на поправку", однако с тех пор впервые Адам появился на людях (если, конечно, это был Адам) только сейчас.

