'Нельзя паразитировать на ВСУ': как отреагировали на дело Шабунина военные и юристы

Госбюро расследований сообщило о подозрении председателю общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. Это не только проявление справедливости и равенства всех перед законом, это также сигнал мобилизованным уклонистам, что паразитировать на ВСУ нельзя.

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Так считают известные юристы, военные и общественные деятели нашей страны. Они массово поддержали вручение подозрения главе ЦПК, пишет УНИАН.

Так волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега напомнил, что Шабунин, якобы борясь против двойных стандартов, лично действовал по такому же принципу.

"Шабунин с коллегами обвиняли и поливали грязью тех, кто им не нравился. Даже если те не совершали коррупционных преступлений, или (как, например, я) боролись с коррупцией их друзей. Отбеливали от обвинений в коррупции своих союзников. Они мгновенно забывали что человек е "коррупционером", когда он им становился нужным, и наоборот. Это люди для которых наше мнение – лишь ресурс в их политической борьбе за интересы. И они, по сути, торгуют нашей точкой зрения и готовы сформировать ее "под заказчика" инструментами информационных нападений и выборочного правосудия", – прокомментировал он факт объявления подозрения главе ЦПК.

В свою очередь ветеран АТО/ООС Александр "Гром" Грамарчук заявил, что история Шабунина подрывала авторитет военной службы.

"Получается, что ты своим примером показываешь, что можно петлять от служебных обязанностей и мутить дальше бизнес с расследованиями и громкими разоблачениями", – подчеркнул он.

Такой же точки зрения придерживается известный юрист Олег Шрам.

"Справедливое "вознаграждение" наконец начала находить своего "героя" и так выглядит равенство перед законом", – говорит он.

Ветеран Алексей Сталкер назвал подозрение Шабунину важным сигналом "всем мобилизованным уклонистам из тылового батальона "Невидимка", что "нельзя паразитировать на ВСУ".

Такого же мнения военные братья, волонтеры Яковлевы. Они подчеркнули, что если твоя история нечистая – у тебя нет шансов избежать ответственности.

"Когда ты где-то что-то наворовал, накупил, уклонился от службы и тому подобное, то рано или поздно за тобой придут", – констатировали они.

Военный под псевдонимом "Бабак" отметил недопустимость политической активности в армии.

"Во время войны Вооруженные Силы должны быть вне политики. Точка. Потому что невозможно одновременно воевать и строить политическую карьеру. И точно нельзя "служить для галочки", чтобы потом в предвыборной брошюре гордо написать "участник боевых действий", – убежден он.

Не менее известный журналист и ветеран Владимир Бойко (именно он один из первых обнародовал обстоятельства фиктивной службы Шабунина), напомнил, что публично занимался этим делом более полутора лет. По его словам, инициирование уголовного производства произошло после многочисленных судебных обращений. Ранее подозрение было вручено также командиру батальона, где Шабунин, по данным расследования, был зачислен без фактического прохождения службы.

Даже редакция издания ZN.UA несмотря на то, что поддержала Шабунина, отметила, что к нему есть вопросы.

"Да, вероятно, в ситуации с получением военной зарплаты Шабунин поступил неправильно. Если он не имел юридической возможности не получать ее – стоило направлять эти средства на поддержку фронта. Так, Шабунин допускал ошибки и в кадровом лоббировании – не всегда выбирал лучших кандидатов", – говорится в заявлении издания.

ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, поскольку он, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. Также были задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.