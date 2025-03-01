'Некоторые вещи нужно обсуждать вне медиа': Зеленский – о споре с Трампом. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский не считает нужным просить прощения у американского коллеги Дональда Трампа из-за их спора в Белом доме. Несмотря на то, что украинский лидер сожалеет о случившемся, он утверждает, что американскому президенту нужно "понять позицию украинцев".

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Так в интервью американскому вещателю Fox News президент Украины ответил на вопрос об извинениях. Владимир Зеленский подчеркнул – он уважает Дональда Трампа, но "некоторые вещи нужно обсуждать вне медиа".

"Я уважаю президента США и уважаю американский народ. Я считаю, что мы должны быть очень открытыми и честными. Но я не уверен, что мы сделали что-нибудь плохое. Я думаю, возможно, иногда мы должны обсуждать некоторые вещи вне медиа – со всем уважением к демократии и свободным СМИ", – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что текущей администрации нужно "понять позицию Украины и украинцев".

"Я думаю, это самое главное. Мы – партнеры. Мы очень близкие партнеры, и мы должны быть откровенными", – подчеркнул он.

Саму ситуацию, в которой возник спор, Владимир Зеленский назвал "плохой", и объяснил – лично он "всегда открыт к медиа", но "это должно было происходить за закрытыми дверьми".

Президент Украины отметил, из-за чего именно возник спор. Это вопрос гарантий безопасности, о которых Трамп почему-то вообще не хотел говорить. Американский лидер предлагал просто "прекращение огня", без каких-либо гарантий.

"Но я не могу сказать своим людям: "Остановитесь". Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется", – объяснил Зеленский.

Отдельно украинский лидер отметил, что "отношения с Трампом можно спасти".

"Историческая связь между нашим народом крепка. Американский народ помог спасти наш народ", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами. Также планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

В ходе переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом по переговорам с РФ.

Спор привел к тому, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

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