Россия отвергла западные гарантии безопасности для Украины: в ISW объяснили, какой "сигнал" дали в Кремле

Россия продолжает отвергать гарантии безопасности, которые Запад может предоставить Украине. В Кремле назвали их попыткой "гарантировать безопасность этому незаконному, утратившему легитимность режиму".

Зато Москва настаивает на собственных "гарантиях" – с жесткими ограничениями по численности Вооруженных сил Украины и "разрешенных" нашему государству вооружений, а также с правом для РФ накладывать вето на попытки западных государств помочь Украине защититься от нового витка российской агрессии. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Кремль отвергает западные гарантии безопасности для Украины

На этот раз Москва сделала это устами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В интервью турецким медиа от 29 января он отверг условия западных гарантий безопасности Украине, назвав их "попытками гарантировать безопасность незаконному, утратившему легитимность киевскому режиму".

По словам Лаврова, Россия не согласится на любые другие "гарантии безопасности", кроме тех, которые выдвигала сама во время переговоров с Украиной в Стамбуле весной 2022 года. Упомянутые главой российского МИД "гарантии" предусматривали полную капитуляцию Украины перед агрессором и устанавливали жесткие ограничения по численности и активности украинских вооруженных сил, не устанавливая никаких таких ограничений для России.

Также РФ потребовала тогда для себя право накладывать вето на любые попытки западных государств-гарантов помочь Украине в случае нового российского вторжения.

Также Лавров вновь заявил о преданности Москвы провозглашенным российским диктатором Владимиром Путиным в речи в июне 2024 года требованиям. Тогда руководитель государства-агрессора требовал от Украины капитуляции, а от НАТО – выполнения довоенного ультиматума о "нерасширении на восток" и исключения из Альянса государств, вступивших в него после 1997 года.

Кроме того глава внешнеполитического ведомства РФ назвал действующую украинскую власть "постоянной угрозой безопасности России", что в ISW трактовали как абсолютно оторванное от реальности заявление.

Кроме Лаврова, с воинственными заявлениями о том, что Россия достигнет своих первоначальных целей на поле боя, продолжают выступать и другие российские чиновники.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров 29 января заявил, что Кремль не должен вести переговоры с Украиной, а вместо этого должен продолжать войну.

Депутаты Совета федерации Российской Федерации и Государственной Думы, которые, как отметили аналитики, часто выступают рупорами риторических линий Кремля, также подтвердили намерение Кремля продвигаться на передовой, повторили ложные утверждения о том, что Украина не имеет права на территории, которые Россия незаконно аннексировала, и призвали Украину капитулировать перед Россией, чтобы облегчить переговоры.

"Кремль постоянно отклоняет любые существенные гарантии безопасности для Украины, предложенные во время мирного процесса. Постоянный отказ Кремля от гарантий безопасности для Украины свидетельствует о том, что он остается преданным теории победы Путина — теории о том, что Россия может победить в Украине, пережив способность Украины воевать и желание Запада поддерживать Украину", – резюмировали в ISW.

