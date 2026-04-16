'Не выплывешь – это твоя проблема': Бессмертный объяснил игнор, который устроили Трампу лидеры крупных стран мира

Большинство европейских лидеров сейчас не просто, а показательно игнорируют американского президента Дональда Трампа, потому что текущий глава Белого дома не менее показательно разрушает баланс сил. Это можно проследить и по заявлениям Трампа, звучавшим ранее, например, из-за Гренландии, и по последним действиям президента США относительно войны с Ираном.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. Правда, он считает, что "эта стратегия игнорирования ошибочна".

Включение игнора

"Если посмотреть на ситуацию сейчас, то подавляющее количество лидеров крупных стран мира, я уже не говорю о "Большой семерке", просто включили игнор в отношении Трампа. Его не видят, не замечают, на его слова практически не реагируют. Принцип очень простой: ты сам прыгнул в эту воду – так что барахтайся и выплывай. А не выплывешь – это твоя проблема", – рассказал нам украинский дипломат.

Понятно, что из-за этого "включения игнора" американский президент просто остается один на один с проблемой. Однако если большинство людей такая ситуация заставит искать решение проблемы, для Трампа это "часто означает попытку избежать ответственности", считает Роман Бессмертный.

Война с Ираном

Ситуация "включения игнора" была спровоцирована войной Трампа против Ирана, а точнее – началом этой войны без каких-либо консультаций и договоренностей с другими мировыми лидерами. Причем военные действия происходили без какого-либо предварительного плана.

"По моему убеждению – и это обобщение того, что говорят разные эксперты, – сейчас едва ли не впервые за весь этот период Пентагон и администрация Трампа сели, чтобы составить план действий. До этого времени они двигались абсолютно хаотично, спорадически: что в голову приходило – то и применяли", – отмечает Роман Бессмертный.

Возможность импичмента

Так или иначе, хочет Трамп воевать по плану или нет, особого выбора у него нет.

"Сейчас создана ситуация, при которой либо он доверится плану, который составят Пентагон и администрация, либо законопроект и резолюция об импичменте, которая уже лежит у законодателей с 6 апреля, будет запущена в работу. И тогда сама ситуация в Вашингтоне будет заставлять его действовать", – объясняет политик.

Однако, как именно действовать Трамп "судя по всему, не понимает", считает украинский политик.

Ошибочная стратегия

"Сейчас большинство европейских лидеров просто показательно игнорируют Трампа. Это сигнал. Но последствия будут трагические – и не только для Персидского залива или арабского мира, а для всех. Потому что ситуация вокруг Ормузского пролива ранее позволяла постепенно переходить от углеводородной энергетики к возобновляемой. Но Трамп, войдя в эту историю, начал разрушать баланс", – отметил Роман Бессмертный.

Безотносительно к самому Трампу, украинский дипломат считает такую "стратегию игнорирования" ошибочной. Потому что речь идет не только об исключительно президенте США, а обо всем государстве и об американском обществе.

