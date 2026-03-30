'Это не наша война': Стармер исключил участие Британии в наземной операции против Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна не будет участвовать в возможной наземной военной операции против Ирана. По его словам, Лондон не позволит втянуть себя в войну, которая разворачивается между США и Тегераном.

Об этом пишет The Independent. Издание отмечает, что глава британского правительства отверг возможность отправки войск в Иран.

"Это не наша война, и мы не собираемся втягиваться в нее. Мы приняли оборонительные меры: наши пилоты находились в воздухе уже через час-два после начала этой войны, защищая жизни британцев, британские интересы и, конечно, наших союзников в регионе", - сказал он.

Он добавил: "Но мы не собираемся втягиваться в эту войну".

США готовятся к наземной операции против Ирана

Заявление премьера прозвучало на фоне сообщений о возможном расширении военной кампании США против Ирана. В частности, американский президент Дональд Трамп рассматривает вариант операции по захвату острова Харг – ключевого элемента иранской инфраструктуры экспорта нефти.

По данным The Washington Post, Пентагон ожидает одобрения Трампа на проведение наземной операции. Тысячи американских морских пехотинцев и солдат воздушно-десантных войск продолжают прибывать на Ближний Восток, что знаменует собой переход конфликта в новую фазу.

В то же время Центральное командование США сообщило, что тысячи американских моряков и морских пехотинцев были переброшены на Ближний Восток на борту десантного корабля USS Tripoli.

В Даунинг-стрит отметили, что Великобритания ведет консультации с США "на всех уровнях", однако не будет предоставлять текущей информации об операции Вашингтона.

Там отметили, что правительство сосредоточено на защите британских интересов, безопасности людей в регионе и минимизации экономических последствий конфликта для домохозяйств в стране.

Решение премьера исключить поддержку возможной наземной кампании США в Иране прозвучало после того, как Кир Стармер столкнулся с длительной критикой со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер заявлял, что британский премьер "не Черчилль" после того, как Лондон отказался разрешить использование британских баз для первых ударов по Ирану. В то же время впоследствии Британия позволила проводить с этих баз "ограниченные оборонительные миссии" США.

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, позиция Стармера получила поддержку среди избирателей. По результатам опроса компании JL Partners для The Independent, рейтинг премьера вырос на 26 пунктов после того, как респондентам напомнили о его споре с Трампом о войне против Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания предоставила разрешение США на использование ее военных баз в Глостершире и Индийском океане для атак на иранские ракетные и другие объекты, причастные к ударам по кораблям в Ормузском проливе. Решение было принято в пятницу, 20 марта. После обнародования этого решения Дональд Трамп заявил, что действия Лондона являются "очень поздним ответом".

