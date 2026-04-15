В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Трампа: выдвигают 13 жестких статей обвинения

Американские законодатели-демократы официально внесли в Палату представителей США резолюцию, которая предлагает инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Его обвиняют в 13-ти серьезных нарушениях.

Видео дня

По состоянию на 15 апреля продолжалось рассмотрение этой инициативы в Комитете по вопросам юстиции. Туда документ был отправлен 6 апреля, о чем сообщается на официальном сайте Конгресса.

Автором резолюции является Джон Ларсон, представитель 1-го округа Коннектикута. Соавторами указаны его коллеги-демократы Стив Коэн от Теннесси и Бонни Уотсон Коулман от штата Нью-Джерси. Юридические моменты также прорабатывали правозащитник Ральф Нейдер и юрист Брюс Фейн.

Какие нормы мог нарушить президент Соединенных Штатов

"Эта резолюция является важным документом для начала дискуссии о нашей Конституции и состоянии нашего правительства", – сказано в тексте H.RES.1155.

Авторы считают, что Трамп "подлежит импичменту за тяжкие преступления и проступки, нарушающие его присягу хранить, защищать и защищать конституцию США". Речь идет о следующих пунктах:

"война, сила, убийство, пиратство"; милитаризация правоохранительных органов; серийные неконституционные задержания и депортации мигрантов; месть за конституционно защищенные свободы слова или объединения; злоупотребление полномочиями по помилованию – саботаж верховенства права; незаконное парализация или лишение финансирования программ защиты потребителей, нуждающихся, работников и окружающей среды; узурпация власти Конгресса в отношении государственного бюджета; неуважение к Конгрессу – тайное правительство; искажение правоохранительной системы для преследования политических оппонентов и предоставления выгоды друзьям; приостановление или отмена законов; нарушение раздела 1 поправки 14 к конституции (определяет гражданство по принципу рождения); мнимое чрезвычайное положение в стране; положение о вознаграждении внутри страны и за рубежом.

Что касается первого пункта обвинения ("война, сила, убийство, пиратство"), то законодатели объяснили, что имеют в виду:

развязывание войны и убийство десятков "вероятных, но не доказанных" наркоторговцев в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана;

совершение военных преступлений с нарушением соответствующего закона от 1996 года;

блокаду Венесуэлы;

пиратство в открытом море и прибрежных водах путем кражи венесуэльской нефти.

Стоит разъяснить и последний пункт, который касается "вознаграждения внутри страны и за рубежом". В документе сказано, что Трамп "отказался избавиться от любых прямых или косвенных финансовых интересов в широком спектре бизнес-проектов, направленных на использование его положения как президента".

Подчеркнем: в истории США Палата представителей несколько раз объявляла импичмент главе страны (Эндрю Джонсону, Биллу Клинтону и дважды – Трампу), но ни разу Сенат не набирал 2/3 голосов для отстранения президента от должности.

Как писал OBOZ.UA:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!