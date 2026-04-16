Капкан для Трампа: роковая ошибка, убийственный игнор союзников и все более близкое дыхание импичмента. Интервью с Безсмертным

События вокруг заявлений о завершении военной операции США против Ирана переводят переговорный процесс фактически в фазу силового давления. Публичные сигналы от Дональда Трампа демонстрируют классическую логику "эскалации для принуждения к сделке": Вашингтон заявляет о достижении ключевых целей, но одновременно переводит конфликт в плоскость контроля над критически важными логистическими маршрутами, в частности Ормузским проливом.

Фактическая блокада морской торговли означает радикальное изменение правил игры: энергетический рынок оказывается под прямым геополитическим управлением. Это создает эффект домино – от рисков для глобальных поставок нефти до потенциального скачка цен и дестабилизации союзников США.

Реакция Европейского Союза демонстрирует разрыв между американской оперативной логикой и европейской осторожностью: Брюссель фактически признает, что готов действовать только после стабилизации боевой фазы, что подчеркивает отсутствие единого западного сценария. Параллельно Вашингтон неожиданно возобновляет санкционное давление на энергетические потоки РФ.

Отдельным фронтом становится конфликт Трампа с Ватиканом и лично с Папой Римским Львом XIV. Резкая критика со стороны президента США в адрес моральных оценок Ватикана в отношении войны в Иране превращается в столкновение двух легитимностей – политической и духовной. Последствия выходят за рамки риторики: это усиливает напряжение в трансатлантическом политическом лагере, усложняет позиции США среди католических союзников и добавляет внутриполитической поляризации внутри Штатов.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Переговоры между США и Ираном не достигли своей цели. Имеем прекращение горячей фазы войны и начало осады, ведь Трамп потребовал блокировать Ормузский пролив?

– Если посмотреть сейчас аналитиков и мировую прессу, на самом деле все удивляются и ищут резон в том, почему к блокированию Ираном пролива добавляется еще и блокирование Штатами. Очевидно, это попытка помешать Ирану экспортировать нефть в Китай. Потому что, по некоторым данным, 90 %, по другим – 95 % экспорта Ирана приходится на Китай. Таким образом, Трамп нашел возможность связать тему разблокирования Ормузского пролива с интересами и перспективами Ирана и Китая для того, чтобы Китай приобщить к механизму разблокирования.

Но большинство тех, с кем приходилось знакомиться с позицией, говорят, что Китаю это безразлично. У него почти девятимесячный запас нефти в резерве, и он не собирается по желанию Дональда Трампа как-то влиять на ситуацию. Потому что здесь действительно есть логика в том, чтобы Китай в силу обстоятельств, которые сложатся, присоединился к процессу. Однако, как я уже сказал, большинство считает, что Китай активно включаться не будет. И не потому, что здесь Соединенные Штаты Америки. Такой принцип Китая – как и в российско-украинской войне, он отсиживается в стороне. С какой бы это стати он начинал в нынешней ситуации активно вмешиваться? Они будут искать другие источники, тем более, что запас достаточно большой.

По моему убеждению – и это обобщение того, что говорят разные эксперты – сейчас едва ли не впервые за весь этот период Пентагон и администрация Трампа сели, чтобы составить план действий. До этого времени они двигались абсолютно хаотично, спорадически: что в голову приходило – то и применяли.

– Почему так произошло?

– В момент переговорного процесса, как известно, между Трампом и Нетаньяху была прямая связь. Они достаточно продуктивно работали. И это, вероятно, впервые подтолкнуло Трампа к тому, что надо системно проработать эти вещи. Есть еще одна вещь. Если посмотреть на ситуацию сейчас, то подавляющее количество лидеров крупных стран мира, я уже не говорю о "Большой семерке", просто включили игнор в отношении Трампа. Его не видят, не замечают, на его слова практически не реагируют. Принцип очень простой: ты сам прыгнул в эту воду – барахтайся и выплывай. Не выплывешь – это твоя проблема. Это свидетельствует о том, что он остается один на один с проблемой. А это для него часто означает попытку избежать ответственности.

Сейчас создана ситуация, при которой либо он доверится плану, который составят Пентагон и администрация, либо законопроект и резолюция об импичменте, которая уже лежит с 6 апреля, будет запущена в работу. И тогда сама ситуация в Вашингтоне будет заставлять его действовать. Однако как действовать – он, судя по всему, не понимает. По моему убеждению, нынешняя пауза – это именно пауза, а не просто бездействие. Это пауза вследствие провала переговоров в Исламабаде.

– Вы сказали, что есть определенный план действий у Пентагона и администрации. Что это за план, кроме перекрытия Ормузского пролива? Какие еще элементы давления?

– Иран не будет реагировать на блокировку. Это его не заставляет менять позицию. Иран, как и Россия, понимает прежде всего силу. Буквально через несколько часов после провала переговоров британский Telegraph опубликовал статью Болтона. Она небольшая, но суть проста: чтобы садиться за стол переговоров с Ираном или Россией, нужна консолидированная сила – международная коалиция, четко отработанный план действий, и уже потом переговоры. И в этом я с ним согласен. Как в российско-украинском, так и в ирано-израильском треке ситуацию не сдвинуть, если игнорировать позиции ключевых сторон – Украины и Израиля.

– Понимают ли американцы сущность Ирана, когда говорят о "большой сделке", мол, если она будет, то это может восстановить экономические отношения между Штатами и страной аятолл? Кажется, это такая же утопия, как и попытки купить мир Путина.

– Проблема в том, что есть непонимание реальности. То, что происходило в российско-украинском переговорном процессе, показало: попытки действовать без системы и опыта приводят к провалу. Если посмотреть на оценки специалистов по дипломатическому протоколу, переговоры проводились на очень слабом уровне. И это тоже влияет на результат. В итоге имеем ситуацию, когда громкие заявления не подкрепляются реальными действиями. И именно это сейчас определяет развитие событий.

Если посмотреть специалистов по вопросам дипломатического протокола ведения переговоров, которые анализируют, как Вэнс провел эти переговоры, там можно только плакать и смеяться вперемежку. Потому что, если Уиткофф и Кушнер были не подготовлены, но имели опыт бизнеса, то, извините меня, какой опыт у Вэнса? У него что – есть опыт чиновника? Нет. Есть опыт бизнеса? Нет. Кто он такой? Он, по сути, студент по жизни, представитель "ржавого пояса" США.

С каким багажом этот человек садится за переговоры и против кого? С Галибафом, который отработал десятки лет начальником полиции, был мэром Тегерана. Он один из самых богатых людей в Иране. Его пытались привлечь к ответственности, потому что все это понимают, но никто не может доказать, откуда у человека с таким происхождением взялось такое состояние.

Трамп на первом этапе, как считается, правильно оценил, кто перед ним. И сделал ставку именно на главу парламента, потому что видел в нем похожий типаж. Но когда сели за стол переговоров – что тот сказал? Пока я не увижу деньги в руках – никаких решений не будет. И когда Трамп начал рассказывать, что они там что-то разблокируют – кто же ему поверит на слово? В ответ прозвучал простой вопрос – ты будешь говорить или будешь действовать? И оказалось, что о реальных действиях речь не идет. В итоге он четко дал понять – без конкретики разговор можно завершать.

– Как будет развиваться ситуация в ближайшее время?

– За шагами нынешней администрации Ирана стоит Москва. Они сейчас вцепились за Трампа и будут его использовать. Так же, как Трамп не смог ничего сделать в российско-украинском переговорном процессе, так и здесь он ничего не сможет сделать, и в этом отношении очевидно, что переговоры – для меня это было понятно с самого начала – должны вести Иран и Израиль. Если Соединенные Штаты хотят участвовать – пожалуйста, как посредник и так далее. Хотя они уже не могут быть посредником, потому что являются союзником Израиля в этой войне.

Их участие в такой роли, в которой они сейчас находятся – абсолютно иррационально. Не только Трамп, но и те, кого он отправляет на переговоры, не понимают самой природы переговорного процесса. А Рубио они не подпускают. Ни Уиткофф, ни Кушнер, ни Вэнс не осознают опасности, в которой оказались. И еще раз хочу сказать: меня не интересует уровень их профессиональной подготовки. Меня интересует, как из этой ситуации будет выходить Израиль, учитывая проблемы, которые сейчас создает Вашингтон. Может возникнуть ситуация, при которой Трамп, пытаясь что-то решить, загонит Нетаньяху в ловушку. Рано или поздно надо понять одну вещь.

– Каким образом это может произойти?

– Дело в том, что еще никогда Израиль не воевал так долго непрерывно – от 7 октября 2023 года. Неужели непонятно, что у страны нет возможностей вести столь длительную войну? Это не Украина. Потенциал большой, но ограниченный. И он более ограничен во временном измерении, чем украинский. А в Вашингтоне исходят из собственных ресурсов и возможностей. Но таких ресурсов у Израиля нет. И то, что главным виновником нынешней ситуации является Трамп – это все прекрасно видят. И все понимают, что в нынешней ситуации вести с ним диалог – бесполезно. Поэтому многие просто дистанцируются от него.

– На этом фоне появляется информация, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Китае со своим коллегой, с Си и согласовал визит Путина в первой половине года в Пекин. Срочно согласовывают позиции?

– Такие встречи происходят регулярно – примерно дважды в год. Это стандартный формат взаимодействия между Москвой и Пекином. Они являются стратегическими союзниками и имеют механизм постоянных политических консультаций. Это означает, что они обсуждают внешнюю политику, исходя из своих интересов. И нынешняя ситуация как раз требует такого диалога. Речь будет идти о том, как сформировать общую позицию по Ирану, Украине и Соединенным Штатам. Лавров поспешил именно потому, что ожидалась возможная встреча с Трампом. Но сейчас очевидно, что ее не будет.

После событий вокруг Ормузского пролива Китай вряд ли пойдет на такой диалог. И эта тема фактически зависает. Вместо этого будет другое – укрепление условной оси Москва – Тегеран – Пекин. Это практически очевидно. В нынешних условиях Китай увеличивает поставки компонентов в Иран. То же самое будет делать и Россия. Даже такие шаги, как "перемирие", – это сигнал, что Москва будет наращивать поддержку Ирана, удерживая при этом напряжение в российско-украинской войне. Цель – сформировать общий фронт против разобщенного Запада. Фактически эта "ось" усиливается именно из-за существования двух войн – российско-украинской и ирано-израильской.

– Запад в ближайшее время не сможет действовать едино?

– По моему убеждению, европейцам следовало бы разработать собственный план и предложить его Трампу – предварительно согласовав с Киевом и Иерусалимом. Это был бы рациональный подход. Но сейчас, после консультаций с ближневосточными монархиями, Европа, похоже, просто включила игнор. Вместо реальных действий мы видим инициативы Британии и Франции вроде международных конференций, которые в этой ситуации не дают практического результата. Это означает, что вместо активной политики – пауза и дистанцирование от Вашингтона.

– Теперь они над ним издеваются, как он над ними издевается?

– Когда мы говорим о международных отношениях, за которыми стоят жизни десятков миллионов людей, такое поведение – это полный идиотизм. Трамп – это отдельная история, но европейцы должны понимать: каждый день промедления – это накопление большой беды. Я понимаю, что сейчас они могут сказать: мы же предупреждали. И поэтому теперь стоят в стороне и показывают пальцем.

– Логично, что они не хотят прыгать в Ормузский пролив и разгребать это все.

– Я это понимаю. Сейчас большинство европейских лидеров просто показательно игнорируют Трампа. Как и премьер Канады Карни. Это сигнал. Но последствия будут трагические – и не только для Персидского залива или арабского мира, а для всех. Потому что ситуация вокруг Ормузского пролива ранее позволяла постепенно переходить от углеводородной энергетики к возобновляемой. Но Трамп, войдя в эту историю, начал разрушать баланс. И мне кажется, что эта стратегия игнорирования – ошибочна. Потому что речь идет не только о Трампе, а о Соединенных Штатах как государстве и об американском обществе.

С Орбаном, например, Европа вынуждена была работать, хотя масштабы другие. А здесь, похоже, решили просто дистанцироваться.

– Почему, по вашему мнению, Трамп не продлил ослабление санкций в отношении российской нефти, хотя предыдущие инсайнды указывали на обратное, что продолжение ослабления санкций будет продолжено?

– Потому что ситуация не стабилизировалась. И второе – у Путина, Дмитриева и Виткоффа был месяц, чтобы наладить условный "бизнес". Чем это завершилось? Два танкера на Кубу. Для Трампа это не результат. Он хочет видеть большие деньги, но не сложилось.

Нашёлся важный фактор влияния – Вооружённые силы Украины. Они серьезно ударили по экспортной инфраструктуре – Усть-Луга, Приморск. Это фактически сорвало планы. В результате исчез смысл продолжать ослабление санкций. Сейчас у России выбор: либо восстанавливать экспорт, либо сокращать добычу. Если сокращение будет значительным – никакого "бизнеса" не будет вообще. Поэтому Трамп нервничает и действует хаотично.

– Какие последствия может иметь конфликт Трампа и Ватикана?

– Трамп не понимает базовых вещей. Современный мир имеет символические центры влияния – и Папа Римский является одним из них. Когда он вступает в конфликт с такими фигурами – это означает, что он не осознает масштабов ситуации. Это показывает, что он не только не справляется с кризисом в Персидском заливе, но и разрушает каналы, через которые мог получать поддержку или советы. И в итоге он изолирует себя еще больше.

– Это нервы или уже системная проблема психического состояния?

– Похоже, что это комплекс проблем – и психологических, и физических. Об этом уже открыто говорят в США. Его действия выглядят все менее рациональными. И если посмотреть на новые инициативы по импичменту – их уровень обоснования значительно выше, чем раньше. Это означает, что при определенных условиях процесс может быстро активизироваться.

– Возможно, игнорирование Трампа Европой и другими недавними союзниками, процесс помощи этому сценарию?

– Я не исключаю такого варианта. Поведение европейских лидеров может свидетельствовать, что они рассматривают различные сценарии развития событий. Сейчас они действительно больше игнорируют, чем взаимодействуют. И есть еще один интересный момент – после последних встреч закрытых международных форматов, таких, например, как Бильдербергский клуб, почти нет публичной информации. Это нетипично. Так что, вероятно, происходят процессы, о которых пока говорить открыто не готовы.