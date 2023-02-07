''Не время для такой ненависти'': уволенная спикер ГПСУ Плантовская ответила на хейт и принялась поучать украинцев

Бывшая пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская пожаловалась на хейт в социальных сетях. Она посоветовала украинцам не "разжигать вражду внутри страны".

Видео дня

Об этом Плантовская написала в своем Facebook. В то же время она удалила новое "гламурное" фото, где позирует на кожаном диване.

"Из нескольких десятков тысяч комментариев в мой адрес с проклятиями меня и моей семьи, угрозами, унижением, на которые я не отвечала, СМИ выбрали один мой комментарий, который я перевела в шутку, чтобы хоть как-то защититься. Перестаньте разжигать вражду внутри страны!" – пожаловалась Иванна.

В комментариях бывшей спикеру Госпогранслужбы попытались объяснить, что война – не время для "лакшери-фото".

Плантовская согласилась и заявила, что сейчас также "не время для такой ненависти".

Как сообщал OBOZREVATEL, Плантовская попала в скандал в начале 2023 года, когда в сети заметили фото ее роскошного отдыха в Париже на Новый год. Пользователи обратили внимание на то, что девушка хвастает отдыхом на пляже в разгар войны, а также имеет дорогой автомобиль с именным номером.

А ее начальник, глава Южного регионального управления ГПСУ Сергей Мул обвинялся в том, что не задекларировал дом под Киевом стоимостью 600 тыс. долларов.

После скандала Плантовскую перевели в Житомир на должность, не связанную с коммуникацией.

Накануне госслужащая спровоцировала гнев украинцев новым "гламурным" фото, а в комментариях даже попыталась ответить на критику.

После этого спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что Плантовская была уволена с воинской службы.