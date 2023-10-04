"Не видят общей картинки": в FT назвали политиков, недоразумения между которыми тормозят помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц якобы не ладят друг с другом, заявили СМИ. Прохладные отношения между политиками негативно влияют на практическую поддержку Украины, которая борется с полномасштабным вторжением РФ.

О проблемах во взаимодействии лидеров этих европейских стран написало Financial Times. "Отсутствие личной химии между Шольцем и Макроном не помогает. Похоже, они просто не ладят. И это в основе всего", – процитировало издание одного из своих собеседников.

По данным журналистов, эта проблема затягивает многие процессы внутри ЕС, например, выделение финансов на помощь Киеву.

Напряженность между Парижем и Берлином наблюдается уже больше года. Мол, Шольцу и Макрону сложно договориться из-за разногласий, они "не видят общей картинки".

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В FT заявили: тупик в переговорах по ряду приоритетных вопросов "напугал Брюссель и другие столицы ЕС, а также продемонстрировал сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином".

"Им двум просто нужно сесть вместе в одной комнате и все обсудить. Без этого для других бессмысленно пытаться найти консенсус. Вы не сможете достичь цели, если они оба не видят общей картины", – поделился мнением один из европейских политиков.

Добавим: 9-19 октября 2023 года Макрон и Шольц должны встретиться в Гамбурге (ФРГ). Встреча пройдет по приглашению Германии. Последние подобные очные переговоры политиков прошли год назад (октябрь 2022-го), когда Шольц прилетел в Париж

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В Киеве 2 октября прошла встреча министров Евросоюза по иностранным делам. Глава МИД Польши Збигнев Рау на мероприятие не приехал.

– Дипломат сказал, что отклонил приглашение из-за спада в польско-украинских отношениях.

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