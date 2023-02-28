Блог | Александр Кирш: Не в бровь, а в глаз, или Гениальный анекдот о Китае

Китай является, наверное, единственной страной, которая в состоянии после Победы Украины над мордором квалифицированно укротить и освоить громадный оркостан. Но вместо того, чтобы помочь ускорить российское поражение, КНР в это историческое время интересуется только овладением собственным Тайванем.

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Так вот, старый анекдот в тему, хотя и на тему совсем другую.

Бедный совковый провинциальный актёр внезапно получил приглашение в Голливуд. Договорились обо всём, включая огромный гонорар. Остался один пункт — время съёмок. Киностудия торжественно объявляет: Период съёмок — с 25 декабря по 15 января. И тут актёр разочарованно сообщает: Нет, не могу: у меня — ёлки...

Насколько же всё-таки в Китае жив совок! Перед ним открывается редчайшая перспектива захвата любой части россии, какую он только способен удержать в руках, причём ценой не своей крови, а украинской, нужно только немного помочь. Никто, включая США, особо не возражает: лишь бы евразийского монстра эффективно держали в узде, не дав ему неконтролируемо развалиться на всякие подроссии со всеми его ядерными запасами. Бери и ешь голыми руками! Шанс — уникальный, один на тысячу лет!!! А Китай всё мнётся: Не, не могу, мне сейчас надо решать с Тайванем!

Вот урод тупоголовый — именно в этот момент ему приспичило! Да через год-другой в Тайване сменится власть, придёт прокитайская партия Гоминьдан — и всё с Тайванем решится само собой! Причём решится тем быстрее, чем меньше сами китайцы будут этот вопрос педалировать. Но КНР невтерпёж стало именно сию минуту! У Китая вот как раз именно сейчас "ёлки" — и ему не до захвата россии.

Да, Китай и так от россии кое-что получает. Но кое-что получать как бы из-под полы и безраздельно полновластно иметь — это две очень большие разницы.

Однако вместо легко возможного удвоения своей территории Поднебесная озабочена чип-островом, который скоро сам к ней потихоньку вернётся и который на карте Китая едва заметен, да и по населению составляет чуть более 1% от населения КНР.

Но Голливуд пока ждёт.