'Это невозможно': Фицо отказался ехать в Киев на встречу с Зеленским, – вице-спикер парламента

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался ехать в Киев для переговоров по поводу транзита газа через Украину. Соответствующее предложение в ответ на открытое письмо главы словацкого правительства озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Фицо же хотел встретиться с Зеленским недалеко от словацко-украинской границы, чтобы убедить украинского президента возобновить транзит газа из государства-агрессора РФ. О том, что премьер Словакии не планирует ехать в Киев, заявил его однопартиец, вице-спикер местного парламента Тибор Гашпар.

"Вчера председатель правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", – сказал он.

Напомним, в упомянутом открытом письме Фицо назначил Зеленскому встречу на словацкой территории неподалеку от государственной границы Словакии с Украиной. Он заявил, что "встреча создаст хорошие условия для открытого обсуждения вопросов поставок газа в Словакию и другие страны через территорию Украины".

На конструктивный диалог Фицо рассчитывает, несмотря на то, что речь идет о доходах государства-агрессора, львиная часть которых пойдет на финансирование убийств украинцев, а также то, что всего за пару дней до обнародования упомянутого письма он обозвал Зеленского "нищим и шантажистом".

Зеленский на "приглашение" ответил встречным предложением и пригласил Фицо в Киев "в пятницу", что многие истолковали, как намек на то, что словацкий премьер такой поездки испугается.

Также Зеленский несколько дней назад заявил, что Украина предлагала помощь Словакии после остановки транзита газа, но Фицо высокомерно отказался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!