Зеленский встретился с главой крупнейшей оппозиционной партии Словакии: появились подробности

В пятницу, 17 января, в Киев прибыла делегация от крупнейшей оппозиционной партии Словакии "Прогрессивная Словакия". Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой этой политсилы Михалом Шимечко.

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Глава государства заверил, что Украина открыта к диалогу, в том числе и по энергетической безопасности. Об этом Зеленский сказал на встрече с Шимечкой.

Президент подчеркнул, что Киев готов помогать Братиславе с энергетикой, однако Украине важно понимать, что Словакия поддерживает ее на пути в ЕС и НАТО.

"Мы готовы говорить об энергетической безопасности. Я понимаю, что эта тема чувствительна. Конечно, мы очень открыты. Мы готовы помогать словакам с энергетической стабильностью и безопасностью. Но для нас очень важно слышать сигналы из Словакии, что вы также поддерживаете украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО, это для нас важно", – заявил Зеленский, обращаясь к Шимечко.

Президент поблагодарил словацкий народ за поддержку украинцев и подчеркнул, что визит делегации оппозиционных политиков Словакии является важным сигналом о дружеских отношениях между нашими странами.

"Мы очень рассчитываем на отношения между нашими государствами. Ваш визит является сигналом, что вы продолжите поддерживать нашу территориальную целостность и суверенитет", – сказал президент на встрече.

Михал Шимечко в ответ подчеркнул, что Украина должна стать частью ЕС, потому что это помогло бы экономике, потому что это выгодно и Словакии. Он заверил, что его страна сделает все для этого.

"Потому что Украина – это Европа, и я могу говорить от имени моей политической партии, членов парламента, а также избирателей и людей в Словакии. Мы сделаем все, чтобы поддержать Украину", – подчеркнул глава оппозиционной партии Словакии.

Лидер "Прогрессивной Словакии" поблагодарил Зеленского за встречу, а также украинцев и украинских воинов за их храбрость и героизм, отметив, что они защищают не только Украину, но и всю Европу.

"Я просто хотел передать сигнал, что многие в Словакии очень ценят Украину. И мы желаем, чтобы Украина была безопасной, суверенной, и жила в Европейском Союзе. Это абсолютно ключевое для наших народов", – подчеркнул глава оппозиционной партии.

Впоследствии на своей Facebook-странице Михал Шимечко подвел краткий итог встречи с Владимиром Зеленским.

"Я несу от него четкое послание для Словакии. Украина ценит нашу поддержку и заинтересована в лучших отношениях и сотрудничестве в частности, в энергетике. И она готова договариваться. Это именно то, к чему я сейчас призываю Роберта Фицо", – написал политик.

Перед своим визитом Шимечко озвучил цель – наладить отношения между двумя странами.

"Наша цель четкая – снова открыть двери, которые Роберт Фицо захлопнул своими агрессивными атаками. Словакия и Украина – близкие партнеры и знают, как помочь друг другу", – написал Шимечко в Facebook.

Лидер оппозиционной партии с иронией отметил, что приехал в Киев именно в тот день, когда здесь должен быть Фицо.

"Сегодня пятница, мы должны были приехать. Вот и мы", – пошутил Шимечко.

Зеленский в начале встречи ему в тон отметил:

"Мы готовы принять лидера наших друзей, словацкого народа. Приехал другой лидер – и мы рады".

Глава самой большой оппозиционной политсилы Словакии обвинил Роберта Фицо в том, что он "вместо того чтобы работать, поехал в Москву кланяться диктатору".

"Нам удалось снова открыть дверь, которую премьер-министр Фицо так без надобности захлопнул своими агрессивными атаками. Вместо работы поехал в Москву поклониться диктатору и ничего не сделал для народа в Словакии", – отметил Шимечка.

Как сообщал OBOZ.UA:

13 января премьер Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. По его словам, такая встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. При этом Фицо отметил, что хотел бы, чтобы она состоялась "как можно скорее".

Президент Украины лаконично ответил премьеру Словакии на предложение встретиться. Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев в пятницу, правда, не указал, в какую именно. Эта деталь оставила поле для догадок – речь идет о пятнице, 17 января, или это отсылка к известной поговорке о "дожде в четверг", как намек на то, что Фицо испугается ехать в столицу Украины.

В конце концов в Фицо сообщили, что словацкий премьер не приедет в Киев. Его однопартиец, вицеспикер местного парламента Тибор Гашпар заявил, что "это невозможно".

Сам Роберт Фицо заявил, что ищет другую дату для встречи с Зеленским. По его словам, такая встреча должна состояться в ближайшие дни.

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