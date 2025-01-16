'Ищем другую дату': Фицо анонсировал встречу с Зеленским 'в ближайшее время'

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не приедет в Киев в ближайшую пятницу, то есть завтра, 17 января. Однако он может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в ближайшие дни.

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Об этом Фицо заявил в четверг, 16 января, во время визита в восточную Словакию, сообщило издание iROZHLAS.cz. По словам словацкого премьера, встреча с Зеленским может состояться "в ближайшие дни".

Напомним, ранее Роберт Фицо предложил президенту Украины провести встречу, чтобы обсудить транзит российского газа. В ответ Зеленский лаконично ответил Фицо, пригласив его приехать в Киев в пятницу.

"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни", – ответил Фицо на вопрос журналиста на этот счет, не предоставив дополнительной информации.

Таким образом, словацкий премьер продолжил интригу относительно даты и места встречи с Зеленским.

После решения Украины не продолжать транзит российского газа через свою территорию Фицо подверг резкой критике президента Владимира Зеленского, обвинив его в "саботаже", при этом обозвав его "нищим и шантажистом".

Фицо утверждал, что из-за решения Киева Словакия потеряет около полумиллиарда евро доходов от платы за транспортировку газа. Он также пригрозил Украине ответными мерами, в частности прекращением поставки электроэнергии.

В свою очередь президент Украины обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию президента России Владимира Путина.

В прошлом Словакия зависела от поставок российского газа. После прекращения его транспортировки по территории Украины крупнейший словацкий поставщик газа SPP заявил, что гарантирует поставку голубого топлива в страну в течение этого года. Однако, по словам поставщика, закупка газа из других источников обойдется дороже, в основном из-за платы за его транспортировку в Словакию.

Как сообщал OBOZ.UA:

13 января премьер Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. По его словам, такая встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. При этом Фицо отметил, что хотел бы, чтобы она состоялась "как можно скорее".

Президент Украины лаконично ответил премьеру Словакии на предложение встретиться. Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев в пятницу, правда, не указал, в какую именно. Эта деталь оставила поле для догадок – идет ли речь о пятнице, 17 января, или это отсылка к известной поговорке о "дождике в четверг", как намек на то, что Фицо испугается ехать в столицу Украины.

В конце концов у Фицо сообщили, что словацкий премьер не приедет в Киев. Его однопартиец, вице-спикер местного парламента Тибор Гашпар заявил, что "это невозможно".

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