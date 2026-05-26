'Не центры принятия решений': в России заявили, что не будут бить по Верховной Раде и Офису президента Украины

В России заявили, что Верховная Рада Украины и Офис президента не являются "центрами принятия решений", по которым российский МИД накануне пригрозил наносить удары в Киеве. В Москве утверждают, что под такими объектами имеют в виду защищенные командные пункты ВСУ.

Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам обороны Андрей Картаполов в интервью росмедиа. Его цитируют кремлевские пропагандистские каналы.

В Кремле прокомментировали возможные удары по Киеву

Картаполов заявил, что Верховная Рада не является "центром принятия решений", поскольку не руководит войсками и не определяет военные операции.

"Верховная Рада не является центром принятия решений – точно так же, как в России, например, им не является Государственная дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары", – заявил депутат страны-оккупанта.

В Госдуме заявили, что Зеленский "не появляется" в ОП

Комментируя возможность ударов по зданию Офиса президента на улице Банковой в Киеве, Картаполов заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский якобы не находится там, а "сидит в бункере". Очевидно он так считает, учитывая поведение российского диктатора Путина.

"Мы все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере. А в офисе у него двое охранников и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогие боеприпасы на, по сути, пустое место?" – заявил он.

Москва назвала свои "центры принятия решений"

Картаполов заявил, что под "центрами принятия решений" Россия имеет в виду защищенные пункты управления украинской армии, которые, по его словам, расположены не в центре Киева.

"В данном случае под центрами принятия решений подразумеваются защищенные пункты управления Вооруженных Сил Украины, родов войск, объединений, возможно, других силовых структур и, в частности, структур госуправления. Но надо понимать, что они не в центре Киева. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты", – заявил депутат страны-агрессора.

Что предшествовало

Накануне пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова цинично анонсировала новые удары по Киеву. Чиновница отметила, что они "наносились и будут наноситься".

Впоследствии Россия официально пригрозила Украине системными атаками по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В связи с этим страна-агрессор призвала иностранцев покинуть украинскую столицу.

Соответствующее заявление обнародовали в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве уточнили, что под атаку попадут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов.

Кроме угроз, российские дипломаты обратились к иностранным гражданам, работникам дипломатических миссий и международных организаций, которые сейчас находятся в украинской столице. Их призвали "как можно быстрее покинуть Киев". Жителям города взамен посоветовали "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского".

Стоит отметить, что есть более вероятная причина, почему Россия, несмотря на свои громкие угрозы, будет пытаться обходить район Банковой в центре Киева. Ведь всего в 400 метрах от Верховной Рады находится Посольство Китая, чьи интересы Кремль боится затрагивать.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне угроз России ударами по Киеву Китай призвал РФ воздержаться от усиления боевых действий. В министерстве иностранных дел КНР призвали стороны воздержаться от распространения эскалации и возобновить диалог направленный на мирное урегулирование войны.

