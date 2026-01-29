"Это долгосрочный процесс": Мерц исключил вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года

Украина не сможет стать членом Европейского Союза 1 января 2027 года. Об этом не стоит и говорить, потому что страны, которые вступают в ЕС, должны соответствовать четким критериям.

С соответствующими заявлениями выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Этот вопрос он прокомментировал 28 января, после переговоров с коалиционными партнерами в Берлине.

Вступление 1 января 2027 года исключено

"Мы очень подробно обсуждали эту тему в Берлине в декабре и три недели назад в Париже, а также мы сказали американцам, что о вступлении Украины 1 января 2027 года не может быть и речи", – сказал политик.

Как выразился он, "так не работает", ведь все кандидаты, которые хотят присоединиться к ЕС, включая Украину, должны соответствовать Копенгагенским критериям.

Мерц заявил, что эта работа "обычно длится несколько лет".

"Украине нужна перспектива стать членом ЕС, но это долгосрочный процесс. Мы можем постепенно приближать Украину к Евросоюзу на этом пути. Это всегда возможно, но такое быстрое присоединение – просто невыполнимо", – подчеркнул он.

Тем более, как сказал канцлер ФРГ, "сейчас на первый план выходят другие приоритеты". Он имеет в виду мирные переговоры по завершению российско-украинской войны, такие как недавние трехсторонние встречи в Абу-Даби (ОАЭ).

"Мы с американской и украинской делегациями на контакте", – отметил глава немецкого правительства.

Что предшествовало

Издание Financial Times утверждало, что в случае согласия на мирное соглашение Украина якобы получит не только гарантии безопасности, но и членство в ЕС до 1 января 2027-го.

27 января президент Владимир Зеленский заявил по этому поводу: "Вступление Украины в Европейский Союз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы".

Он рассчитывает, что практическое присоединение Украины к Евросоюзу состоится уже в следующем году.

– Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз заявил, что пока правительство премьера Виктора Орбана у власти, Украина не станет частью Европейского Союза.

– Президент Владимир Зеленский отмечал, что четкая дата нашего вступления в ЕС должна стать предохранителем от политических манипуляций после завершения войны.

