Пасха 2026: будет ли выходной в понедельник

В 2026 году православные верующие в Украине будут праздновать Пасху 12 апреля. По традиции этот праздник всегда приходится на воскресенье, а в мирное время следующий понедельник обычно делают дополнительным выходным.

Однако будет ли действовать такое правило в 2026 году? OBOZ.UA разбирался в вопросе. Сейчас остается небольшая вероятность, что официальный календарь отдыха на Пасху может отличаться от привычного. Рассказываем, будут ли у украинцев дополнительный выходной после праздника и сколько дней отдыха предусмотрено в этом году.

Будет ли выходной на Пасху в 2026 году

В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, Пасха относится к перечню праздничных и нерабочих дней. В апреле 2026 года это будет единственный государственный праздник. При обычных условиях закон предусматривает: если праздничный день совпадает с выходным, дополнительный день отдыха переносится на ближайший рабочий день. Такую норму содержит статья 67 КЗоТ. Поэтому в мирное время понедельник, 13 апреля 2026 года, должен был бы стать дополнительным выходным.

Впрочем, во время военного положения это правило временно не применяется. Сейчас военное положение в Украине продлено как минимум до 4 мая 2026 года. В этот период трудовые отношения регулируются специальным законом – Законом Украины от 15 марта 2022 года №2136-IX об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Этот документ определяет, что на время действия военного положения нормы статьи 73 КЗоТ относительно праздничных и нерабочих дней фактически приостановлены. Соответственно не действует и правило переноса выходного. Поэтому в 2026 году официального дополнительного выходного после Пасхи не предусмотрено – понедельник, 13 апреля, останется обычным рабочим днем.

Могут ли быть дополнительные выходные

Важно отметить, что эта норма прежде всего касается государственных учреждений, предприятий и организаций. Частные компании имеют право самостоятельно устанавливать рабочий график для своих работников. Если руководство примет соответствующее решение, понедельник после Пасхи может быть объявлен выходным для коллектива. Для этого достаточно издать внутренний приказ или изменить график работы.

Возможны ли изменения в будущем

В Верховной Раде сейчас зарегистрирован законопроект №14403, который предлагает восстановить правила учета рабочего времени в праздничные и нерабочие дни. В частности, документ предусматривает возвращение выходных во все государственные праздники для гражданских работников.

Для военнослужащих предлагается другой подход – компенсировать праздничные дни, во время которых они находились на службе, дополнительными днями к ежегодному отпуску.

Впрочем пока законопроект находится только на рассмотрении и еще не вступил в силу, поэтому действующие правила остаются без изменений. Итак, в 2026 году украинцы будут отмечать Пасху 12 апреля, но государственного выходного в понедельник, 13 апреля, пока не предусмотрено.

