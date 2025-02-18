Не способны принимать окончательные решения: Туск рассказал, как прошел экстренный саммит лидеров ЕС в Париже

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на состоявшемся 17 февраля в Париже саммите лидеров Европейского Союза не было принято никаких решений по ситуации в Украине. Такие встречи направлены на консультации, но не предусматривают принятия обязательных решений.

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Об этом он сказал на брифинге после окончания саммита. Как известно, встреча была инициирована президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения инициатив США по завершению войны России в Украине.

Туск заявил, что такие встречи не приводят к принятию решений, поскольку это не орган, способный принимать окончательные и обязательные решения. Однако, по его словам, саммит в Париже отметил необходимость усиления сотрудничества в укреплении европейской безопасности и поиска общей стратегии для завершения войны в Украине.

Глава польского правительства отметил, что лидеры ЕС подтвердили важность продолжения интенсивной дипломатической работы и взаимной поддержки со стороны союзников.

В саммите приняли участие лидеры ключевых стран ЕС, включая Германию, Великобританию, Италию, Испанию, Нидерланды и Данию, а также представители Еврокомиссии и НАТО. Участники собрания также обсудили важные вопросы политики обороны и стратегического партнерства внутри блока.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после экстренного саммита в Париже заявил, что безопасность Европы напрямую зависит от установления справедливого и длительного мира в Украине после российского полномасштабного вторжения. Это "две стороны одной медали".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 февраля в Париже состоялась экстренная встреча европейских лидеров. На ней говорили об Украине, в том числе о том, что наше государство заслуживает мира через силу.

– Издание The Guardian накануне писало, что европейские политики должны обсудить в Париже вариант "автоматического" вступления Украины в НАТО, если РФ вдруг нарушит режим прекращения огня, если состоятся переговоры и будет заключено мирное соглашение.

– Вечером 17 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Макроном после встречи европейских лидеров в Париже. Они говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины.

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