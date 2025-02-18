Украина заслуживает мира через силу: лидеры стран Европы провели 'экстренную встречу' в Париже

Во вторник, 17 февраля, в столице Франции Париже состоялась экстренная встреча европейских лидеров. На ней говорили об Украине, в том числе о том, что наше государство заслуживает мира через силу.

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Об этом в соцсети Х сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она опубликовала фото со встречи, в которой приняли участие лидеры ключевых стран Европы, включая Германию, Великобританию, Италию, Испанию, Нидерланды и Данию, а также представители Еврокомиссии и НАТО.

"Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, который уважает ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с крепкими гарантиями безопасности", – подчеркнула политик.

Она отметила, что европейские страны полностью берут на себя часть военной помощи Украине. В то же время есть необходимость усилить оборону в Европе, добавила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что безопасность Европы зависит от установления мира между Украиной и Россией. По его словам, это "две стороны одной медали".

В то же время он предостерег от преждевременного прекращения огня, поскольку любое мирное соглашение должно быть долгосрочным и справедливым, а также устраивать все стороны. Санчес заверил, что Испания готова поддерживать Украину, пока война не завершится.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что на этом экстренном саммите не было принято никаких решений касательно ситуации в Украине, так как такие встречи к этому не приводят.

По словам политика, европейские лидеры подчеркнули необходимость усиления сотрудничества по укреплению безопасности Европы и поиску общей стратегии для урегулирования войны в Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте после экстренной встречи по Украине в Париже заявил, что Европа "готова" взять на себя гарантии безопасности для Украины. "Европа готова и хочет сделать шаг и взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности для Украины", – сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свою решимость поддерживать Украину и заявил, что он против "диктата мира, навязанного Киеву". Он подчеркнул, что наша страна не может "принять все, что ей предлагают, ни при каких условиях".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в Европейском Союзе обсуждают возможность развернуть в Украине бригады своих военных в рамках соглашения о прекращении огня в войне, которое ведет страна-террорист РФ. Европа рассматривает вариант развернуть на территории нашей страны 25-30 тысяч военных для демонстрации силы, но не на линии столкновения.

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