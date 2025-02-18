Решаются важные вещи: Зеленский переговорил с Макроном после встречи европейских лидеров

Поздно вечером 17 февраля президент Владимир Зеленский провел продолжительный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Это произошло после того, как французский президент организовал срочную встречу европейских лидеров в Париже.

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"Говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины", – рассказал Зеленский на своем Telegram-канале в 23:58 понедельника. Он заявил, что у Киева и Парижа есть общее видение.

"Должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например, хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы", – подчеркнул президент.

Французский коллега проинформировал его о разговорах с лидерами не только Европы, но и других государств (каких именно, не уточняется).

"Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи.

Надо обеспечить надежный, продолжительный мир. Он может являться следствием только сильных гарантий безопасности", – подытожил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, в тот же день, когда Эммануэль Макрон собрал лидеров Европы во французской столице, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел в Брюсселе (Бельгия) переговоры со спецпредставителем президента США по России и Украине Китом Келлогом. Главной темой была война в Украине.

Вечером 17 февраля Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Турцию с официальным визитом.

Перед этим глава Украины встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби.

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