'По состоянию на вчера поставки продолжались': Шмыгаль сделал заявление о военной помощи от США

В понедельник, 3 марта, поставки оружия от Соединенных Штатов в Украину продолжались. В настоящее время нет никакой информации об их прекращении.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Суспільне". Во вторник, 4 марта, информация не изменилась.

"По состоянию на вчера поставки оружия от США продолжались – "нет информации, что что-либо остановлено". По его словам (Шмыгаля. – Ред.), по состоянию на утро у правительства также нет информации о каких-либо изменениях по поставкам", – говорится в сообщении.

Незадолго до этого премьер подчеркнул, что поддержка от Вашингтона есть и она продолжается.

"Мы продолжим спокойную работу с Америкой для того, чтобы США продолжили борьбу за длительный и устойчивый мир", – сказал Шмыгаль.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Такое решение касается всей техники для Сил обороны: которая еще не была отправлена ​​и которая находится в транзитных зонах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле обрадовались решению Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. Такие действия там назвали "лучшим вкладом" в установление мира.

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