'Не принесет пользы': Каллас отвергла идею назначения спецпредставителя ЕС для мирных переговоров – Politico

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла предложение о назначении специального представителя для мирных переговоров между Украиной и Россией. Она заявила, что вопрос взаимодействия с Киевом входит в ее компетенцию, а создание дополнительной должности не принесет пользы.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на источники посреди европейских дипломатов. Идею назначить спецпредставителя и создать переговорную группу выдвинул президент Финляндии Александр Стубб, поддержанный премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Они считают, что это усугубит европейское влияние на мирные процессы.

На закрытой встрече лидеров ЕС в Брюсселе Кая Каллас сказала, что налаживание отношений с Киевом входит в ее компетенцию, а выдвижение новой фигуры не будет полезно.

Эта инициатива возникла после заявления вице-президента США Джей Ди Венса, который отметил, что Вашингтон может рассматривать вариант переговоров о завершении войны без непосредственного участия европейских стран. Подобную позицию озвучил и спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог, отметив, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров, но ее интересы учтут.

Как сообщал OBOZ.UA, до мира еще далеко, но в Украине уже продолжаются активные обсуждения по внедрению новой системы гарантий безопасности. Речь идет о привлечении войск других государств Европы. Есть и "четкое понимание" относительно перечня стран, готовых разместить свои войска в рамках этой инициативы.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны произойдет развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами, и только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы, президент Франции Эммануэль Макрон, назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми весомыми поставщиками европейского миротворческого контингента.

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