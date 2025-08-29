'Не надо затягивать время': Зеленский ответил на идею ввести буферную зону между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на идею ввести буферную зону между Украиной и Россией. По его словам, такая зона уже сегодня существует, поскольку тяжелое вооружение находится в 10 км друг от друга.

Об этом глава государства сказал во время брифинга для медиа в пятницу, 29 августа. Сам президент неоднократно слышал такие заявления от партнеров, но, по его словам, не нужно вводиться на условия России.

"Я это слышал неоднократно от американцев и европейцев.... Я попытался объяснить коллегам, некоторые все это правильно понимают. Только те кто не понимают, на каком техническом уровне происходит война, предлагают буферную зону... Сегодня тяжелое оружие находится за 10 км... Эта буферная зона уже существует, не надо затягивать время, вестись на условия от России. Если России хочется иметь большее расстояние, они могут отойти вглубь оккупированных территорий. Нам ничего не нужно, дроны все выжигают", – сказал президент.

