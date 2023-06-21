'Не исключены кадровые решения': Данилов анонсировал заседание СНБО насчет состояния укрытий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал проведение заседания СНБО насчет состояния укрытий в Украине. По его словам, в ходе этой встречи могут быть приняты определенные кадровые решения.

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Об этом Данилов заявил 21 июня в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что заседание насчет состояния бомбоубежищ состоится уже в пятницу, 23 июня – его поручил провести президент Украины Владимир Зеленский.

"После тех трагических событий, которые произошли в Киеве, была дана задача проверить все укрытия на территории нашей страны. Такая проверка состоялась. Была дана оценка. И в пятницу на заседании СНБО будет рассматриваться этот вопрос", – сказал Данилов.

По его словам, на заседании СНБО будут докладывать министр внутренних дел Игорь Клименко и еще один министр, который непосредственно отвечал за проверку.

"И по результатам доклада будут приняты соответствующие решения", – добавил секретарь СНБО.

Напомним: президент Украины созывает заседание Совета безопасности и обороны. В частности, на заседании заслушают результаты проверки бомбоубежищ и укрытий, проводившейся по всей Украине после трагической гибели людей в Киеве во время одной из российских атак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине рабочие комиссии с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провели проверки укрытий. Проверили более 98% всех объектов.

– В 5879 комиссия не смогла попасть с первого раза – оказалось, что они закрыты и доступа нет. В некоторые из них попали в ходе второго визита. Кроме того, 14 398 оказались непригодными (не соответствуют техническим, санитарным нормам и т.п.). Подробнее читайте в нашем материале.

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