Зеленский созывает заседание СНБО: ключевыми станут два вопроса

Президент Украины созывает заседание Совета безопасности и обороны, оно состоится 23 июня. Члены Совбеза обсудят, как преодолеть коррупцию в системе правосудия.

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Также на заседании заслушают результаты проверки бомбоубежищ и укрытий, которая прошла по всей Украине после трагической гибели людей в Киеве во время одной из российских атак. Об этом сообщает сайт СНБО.

"23 июня 2023 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании планируется рассмотреть вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий во время отражения воздушных атак", – отмечено в сообщении.

В ходе заседания его участники заслушают доклады главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко и министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине провели массовую проверку укрытий. Всего в Украине – 47,3 тыс. укрытий, готовых к использованию. А 14 398 оказались непригодными (не отвечают техническим, санитарным нормам и т. п.). В некоторых регионах непригодна половина всех существующих укрытий.

Проверками установлено, что у 956 – ограниченный доступ (используются в мероприятиях), у 2341 – неудовлетворительное техническое состояние, у 1795 – неудовлетворительное санитарное состояние, 3822 – не отвечают техническим требованиям, еще 643 – затоплено. 4006 укрытий непригодны по другим причинам. В Запорожской области непригодными оказались 53,33%, в Киеве – 31,05%, а в Киевской области – всего 6,81%.

Масштабная проверка стартовала после того, как в ночь на 1 июня в столице под закрытым укрытием в поликлинике Деснянского района погибли люди. Среди погибших – 9-летняя Вика и ее мама Ольга.

Голосеевский районный суд после трагедии отправил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе Киева, а также троих подозреваемых. Охранник, который не открыл укрытие, отправлен в СИЗО. Сам он свою вину признал, однако заметил, что просто не успел добежать до двери, чтобы ее открыть.