'Украина не является членом НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось': Орбан сделал новое скандальное заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление, касающееся вступление Украины в НАТО. Глава венгерского правительства заявил, что будет делать все для того, чтобы Украина оставалась вне Североатлантического альянса.

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Такое заявление премьер-министр Венгрии по прибытию на саммит НАТО в Гааге. Трансляцию выступления Орбана опубликовал YouTube-канал Viory Video.

По мнению Орбана, НАТО нет дела до Украины. Он подчеркнул, что сейчас Украина не является членом Североатлантического альянса и со своей стороны он будет делать все, чтобы так и оставалось в будущем.

"Знаете, НАТО нет дела до Украины. Украина не является членом НАТО, как и Россия. Моя работа – сохранить это так, как есть", – сказал глава венгерского правительства.

Стоит отметить, что это далеко не первое заявление Орбана, которое демонстрирует его позицию против вступления Украины в НАТО. Кроме того, венгерское правительство проводит активную работу против вступления Украины в Европейский Союз.

Напомним, венгерский оппозиционный политик, глава партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о провале референдума о вступлении Украины в Европейский Союз, который провели по инициативе премьера Виктора Орбана. В нем приняли участие только 600 тысяч венгров.

Как сообщал OBOZ.UA, недавние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в интервью французским медиа о том, что Россия понимает "только язык силы" и "слишком слабая, чтобы напасть на НАТО", вызвали возмущение у российской аудитории, которая долгие годы считала его одним из немногих пророссийских лидеров в Европе, фактически даже своим союзником.

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