Названа дата следующей встречи в формате ''Рамштайн'': говорить будут о боевой авиации для Украины

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля. На ней будут рассматриваться вопросы обеспечения ВСУ западной боевой авиацией.

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Об этом идет речь на сайте Североатлантического альянса. Параллельно 14-15 февраля состоится встреча министров обороны стран блока под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Подробная программа встречи министров обороны стран Альянса будет доступна ближе к мероприятию.

Ранее представители Офиса президента Украины и министр обороны Алексей Резников отметили, что "Рамштайн-9" будет посвящен обеспечению Украины западной боевой авиацией.

Издание Politico сообщило, что между западными союзниками Украины продолжается внутренняя дискуссия о поставках реактивных истребителей. Хотя это все еще остается "красной линией", дипломаты предполагают, что постепенно и этот барьер в оказании военной помощи будет преодолен.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина в 2023 году получит всю обещанную военную помощь, которую не смогла получить в 2022-м. Он намекнул на поставки союзниками истребителей F-16.

Напомним, что встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических заседаний министров обороны нескольких десятков стран мира, на которых обсуждают потребности Украины в оружии и вопросы поддержки страны после окончания войны с агрессором Россией. Они получили название по месту проведения первой встречи – на базе воздушных сил США "Рамштайн" в Германии.

"Рамштайн-8" прошел 20 января, на нем согласовали предоставление ВСУ средств противовоздушной обороны, современных бронетранспортеров и внедорожников, а также вертолетов. Менее чем через неделю после него Германия дала добро на поставку Украине боевых танков Leopard 2, а США – танков Abrams.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа американских сенаторов приветствовала предоставление Украине танков и призвала продолжить расширение военной помощи нашей стране. Трое политиков, побывавших 20 января в Киеве, призвали также предоставить ВСУ баллистические ракеты ATACMS и самолеты, такие как F-16 или МиГ-29.

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