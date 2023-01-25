Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и разрешила реэкспорт техники

Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Наши вооруженные силы получат одну роту – 14 единиц такой техники.

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Официальное заявление в среду, 25 января, обнародовало правительство ФРГ. Также Германия разрешила поставки танков Leopard 2 другим странам.

"Это решение следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне", – сказал канцлер Олаф Шольц в Берлине.

"В качестве первого шага Германия предоставит роту 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки "Леопард-2". Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", – сказано на сайте Федерального правительства.

Со своей стороны премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "правильным" решение ФРГ отправить Киеву танки Leopard, которые вместе с танками Британии усилят "огневую мощь" украинских сил.

Также отреагировали на долгожданное решение и в Офисе президента Украины.

"Первый танковый шаг сделан. Дальше – "танковая коалиция". Леопардов нужно много", – написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Напомним: по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе Рамштайн в Германии 12 стран согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

Такие страны как Польша и Финляндия уже публично заявили, что готовы предоставить Украине определенное количество своих танков Leopard 2. А по словам источника ABC News, Испания, Нидерланды, Дания и еще 7 стран также готовы предоставить часть своих танков. Однако для продолжения рассмотрения этого вопроса было необходимо согласие Германии.

Между тем, 24 января стало известно, что Польша направила официальный запрос в Германию на разрешение передать Украине танки Leopard 2. Немецкую сторону также призвали присоединиться к коалиции стран, решивших поддержать наше государство такой техникой. В то же время премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что этот вопрос второстепенен, поскольку даже если бы Польша не получила этого разрешения, все равно передала бы свои танки вместе с другими в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в США заявили, что решение Германии о поставках немецких танков Leopard в Украину будет готово в ближайшее время. Немецкое правительство сообщит известие по телефону;

– в американском Институте изучения войны считают, что предоставление западными государствами основных боевых танков поможет Украине проводить механизированные боевые действия. Это, со своей стороны, позволит нанести поражение российской оккупационной армии и освободить украинскую территорию.

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