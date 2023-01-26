Сенаторы призвали Байдена предоставить Украине ATACMS и истребители F-16 и отметили мастерство ВСУ

Группа американских сенаторов поприветствовала предоставление Украине танков и призвала продолжить расширение военной помощи нашей стране. Политики Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, которые 20 января побывали в Киеве, считают, что украинской армии нужны баллистические ракеты ATACMS дальнего действия и самолеты, такие как F-16 или МиГ-29.

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Соответствующее заявление республиканец Грэм из Южной Каролины, демократ Блюменталь из Коннектикута и демократ Уайтхаус из Род-Айленда сделали 25 января, передает "Голос Америки". Отметим, что за пять дней до этого члены Конгресса США посетили украинскую столицу, где встретились с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Объявление американского главы Джо Байдена о передаче ВСУ танков Abrams они назвали долгожданной новостью.

"Изгнание Путина из Украины отвечает интересам национальной безопасности Америки, поскольку за исходом этого конфликта наблюдают другие источники опасности", – говорится в совместном заявлении сенаторов.

Также они поприветствовали военную помощь нашей стране от других союзников. Грэм, Блюменталь и Уайтхаус считают, что Leopard "хорошо подойдут" Силам обороны, а комбинация танков американского и немецкого производства "дает Украине мощный военный потенциал и способность изгнать российских оккупантов".

Политики похвалили защитников Украины, указав на их мастерство. Украинцы, по словам сенаторов, "превзошли все ожидания, когда речь зашла о защите своей родины и использовании предоставленной им военной техники". Грэм, Блюменталь и Уайтхаус уверены, что современные танки будут использованы ВСУ эффективно.

Также они призвали администрацию Байдена и союзников направить в Украину "больше огневых средств дальнего действия, таких как ATACMS, и истребителей, таких как F-16 и МиГ-29".

Сочетание этого нового вооружения, по мнению членов Конгресса, "поможет Украине противостоять предстоящему наступлению России и перейти в атаку как на востоке, так и на юге, чтобы еще больше подорвать способность РФ продолжать боевые действия".

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 января американская корпорация Lockheed Martin, которая выпускает истребители F-16, заявила о готовности нарастить производство этих самолетов. В компании не исключили, что третьи страны смогут поставлять эти истребители Воздушным силам ВС Украины.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намекнул на то, что работа по передаче нам современных боевых самолетов уже началась. Вопросом занимаются и друзья Украины из других государств.

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