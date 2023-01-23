''Растет доверие партнеров к Украине'': Резников подтвердил, что девятый ''Рамштайн'' состоится в феврале

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что девятая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на февраль 2023 года. По его словам, доверие партнеров к Киеву все больше, а это способствует передаче большего количества оружия для отражения агрессии РФ.

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Об этом он написал в Twitter. Ранее подобную информацию озвучили в Офисе президента, подчеркнув, что основной тематикой нового заседания станут поставки Киеву военной авиации.

"Вернулся домой после "Рамштайна-8". С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! "Рамштайн-9" состоится в феврале", – написал он.

Глава Минобороны сопровождал свой пост картинкой животного с телом леопарда и головой и крыльями орла, зажимающего в лапе ракету.

Ранее он провел откровенный разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом о танках Leopard 2 для Украины. Министр заявил, что диалог с ФРГ по поставкам вооружения будет продолжаться.

Напомним, что руководители оборонных ведомств более 50 государств мира во время восьмого заседания в Рамштайне (ФРГ) 20 января не пришли к согласию по поставкам Украине немецких боевых танков Leopard. Впоследствии Писториус заявил, что решение по этому поводу может быть принято в ближайшее время, однако не ответил, каким оно будет.

В правительстве Германии возникли разногласия из-за позиции канцлера Олафа Шольца по поставке Украине боевых танков. Глава оборонного комитета Бундестака Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала, чтобы политик сделал четкие заявления о военной поддержке Киева или объяснил свой отказ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "Рамштайна-8" партнеры объявили о новой военной помощи Украины. Был объявлен список вооружений, полученных ВСУ.

Президент Владимир Зеленский призвал союзников и партнеров на следующей встрече обсудить возможность предоставления Украине дальнобойных ракет и самолетов. В частности, американских истребителей F-16.

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