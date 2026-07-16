Назначение Федорова, 40 млрд для ВСУ и курс на ЕС: фракция «Евросолидарности» обратилась к премьеру Корецкому

Вновь назначенный премьер-министр Сергей Корецкий должен сдержать свое слово и сформировать новый профессиональный и технократический Кабинет министров, который будет работать в интересах государства и евроинтеграции. В новый Кабмин также следует вернуть Михаила Федорова, уволенного с поста министра обороны.

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Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность", опубликованном на сайте политической силы. Фракция выделила 6 пунктов, которые важны для нового правительства.

Далее приводим полный текст заявления без изменений:

"Следующие несколько часов будут иметь важное значение для будущей работы нового правительства и того, сможет ли оно оправдать ожидания общества. Насколько его работа будет соответствовать вызовам, стоящим перед Украиной.

Мы обращаемся к новоназначенному премьер-министру, с которым сегодня утром состоялась конструктивная встреча. В ходе дискуссии прозвучало важное обещание: новое правительство должно быть профессиональным, технократическим и работать в интересах государства и евроинтеграции.

Именно поэтому рассчитываем, что при формировании состава Кабинета министров будут учтены принципы профессионализма, добросовестности и ответственности, а кадровые решения будут приниматься исходя из интересов страны.

Для нас принципиально важны следующие решения:

1. Назначение Михаила Федорова на министерскую должность в новом правительстве. Его опыт и профессионализм должны служить безопасности и обороне страны. 2. Недопущение в состав правительства лиц, связанных с коррупционными скандалами "Миндичгейт", в том числе главы Госфинмониторинга. 3. Возврат Вооружённым Силам Украины 40 млрд грн, которые были изъяты из их финансирования. 4. Передача в распоряжение боевых бригад ПДФО, уплаченного военнослужащими. 5. Безусловное продолжение курса Украины на полноправное членство в Европейском Союзе. 6. Перезагрузка ГБР и других правоохранительных органов в соответствии с требованиями ЕС.

Фракция "Европейская солидарность" последовательно выступает за восстановление реальной субъектности Верховной Рады и Кабинета министров Украины, их ответственности перед обществом и принятие решений в интересах государства".