Трусливое и неповоротливое пугало, ни на что реальное не годное, но дающее мордору прекрасный повод творить что заблагорассудится, — о лучшем "враге" россия не могла бы и мечтать!

Знаменитая статья 5 полностью добровольна, никого ни к чему не обязывает и является фиговым листком, за которым ничего нет, только пустота.

И вот это — наша мечта, панацея и спасательный круг???

Трамп: Америка выйдет! И все — испугались! Откуда она выйдет? Из того, чего нет? Пугало отрежет себе голову, и сама голова этим пугает!

"Мы не являемся субъектом этой войны" — таков их/его любимый тезис. Да, они/оно не является субъектом, ибо они/оно — не субъект вообще. Фантом, фата-моргана, мираж, гигантский мыльный пузырь полупланетарных размеров, импотенция даже не в квадрате и не в кубе, а в 32 степени. Ведь оно говорит, что у него 32 члена. КАКАЯ РАЗНИЦА, СКОЛЬКО ЧЛЕНОВ У ИМПОТЕНТА???

Оно делает вид, что пугает, мордор делает вид, что боится. И со страху решил убить Украину. А-я-я! — ответило пугало. Наша, бля, надежда.