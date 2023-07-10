Я уже об этом не раз упоминал, но момент вынуждает именно сейчас кое-что повторить. Совершенно откровенно. Потому что остальные об этом почему-то дружно молчат.

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К чему обязывает знаменитая статья 5 Североатлантического договора в случае нападения на любого члена НАТО? Всего-то к совершению каждой из стран этого блока "такого индивидуального или совместного действия, которое [она] сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы" (ещё и со ссылкой — уже в статье 7 — на полумёртвый Совбез ООН).

Всёооооооо!!! Больше ничего!!! Индивидуального ИЛИ совместного!!! КОТОРОЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМ!!! А если НЕ сочтёт???

Вы не чувствуете смердящий запах Будапешта? Имею в виду не Орбана, а беззубый "меморандум".

Вам не кажется, что Украина это всё и так уже получает? То индивидуальное, то совместное, сколько каждый посчитает необходимым! "Включая" вооружённую силу в виде оружия-вооружения! ЧТО ставшая сакральной пятая статья к этому добавляет?!

Да и вообще статья 5 — отнюдь, как видим из её текста, не об ОБЯЗАННОСТИ дать! Она — о ПРАВЕ дать! Кто сколько ЗАХОЧЕТ! Всё зависит от желания. Так чего из этого сакрала у нас нет?

Мы сами себе придумали цель и вокруг неё прыгаем. Американцы всё равно не высадят в Украине своих солдат. Они просто, МОЖЕТ БЫТЬ, больше дадут. Так они могут больше дать и сейчас. А венгры те же, как ничего не дают, так ничего и не сделают. Не "сочтут необходимым".

Вокруг НАТО просто какие-то странные танцы. Как пляски с бубном у шаманов. "Не комиссия, где 31+1, а совет, где 32 равных"! Каких, бл*дь, равных? Всё равно всё решает Америка!

В международное слово "фАНТОм" ("призрак") слово "НАТО" входит полностью! Ещё и остаётся "фэ" и "мэ" на сдачу. Игры больших?