Безмозглый Североатлантический альянс ещё колеблется, принимать ли к себе Украину — единственную страну в Европе, умеющую воевать!

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США и Германия, не говоря уже о Венгрии, даже отказываются дать сколько-нибудь чёткую дорожную карту на послевоенный период, которая предусматривала бы вступление Украины в НАТО за очень короткое время после окончания войны.

Ну и что они без нас в своём крутом НАТО будут делать, если вдруг кто нападёт? Оружие у них, понятно, есть, но воевать кто будет? Венгры?

Армию россии уже называют не второй в мире, а второй в Украине — разве это не говорит о том, что Украина в качестве главной боевой силы будет для НАТО весьма полезна?

НАТО без ВСУ это как россия без вагнера: понты есть, оружие — тоже, а воевать некому. Без Украины навороченные НАТОвские военные импотенты даже не смогут выполнить свой "супружеский долг" и кого надо квалифицированно трахнуть.

А вот уже сам факт присутствия в НАТО Украины резко снизит риск любого нападения — как на Украину, так и на сам блок НАТО или на любую из его стран! И что же они, глупые, в своём трусливом НАТО ещё выделываются? Не только не имея военного опыта, но вдобавок, как выяснилось, даже без реального учёта боеспособного оружия!

Все их последние военные достижения — побомбили кусочек бывшей Югославии (как россия — Сирию), да по-американски мощно опозорились в Афганистане (как та же россия ранее, когда ещё называлась иначе).

В воздухе Цивилизации слышен смердящий запах отрыжки Меркель.