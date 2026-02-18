'Настроены на предметную работу': в Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ, – Умеров

В среду, 18 февраля, в Женеве (Швейцария) начался второй день трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и России. Стороны продолжают согласовывать детали и механизм решений, которые обсуждались накануне.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. По его словам, об итогах встречи будет сообщено дополнительно.

Украина настроена на предметную работу

"В Женеве начали второй день трехсторонних переговоров. Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера", – говорится в сообщении.

Умеров подчеркнул, что украинская сторона сфокусирована на предметной работе. О результатах переговоров секретарь СНБО пообещал проинформировать позже.

Что известно о переговорах 17 февраля

Первый день трехсторонних переговоров при посредничестве США закончился в 19:15. По информации источника, знакомого с ходом встречи, завершилась только политическая часть переговоров, тогда как военные представители обеих сторон продолжали обсуждение.

"Спасибо американским партнерам за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе. О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", – сообщил Рустем Умеров вечером 17 февраля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий – это личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Он поручил своей команде поднять в Женеве вопрос о предстоящих переговорах на уровне лидеров.

Как писал OBOZ.UA, украинская делегация 16 февраля отправилась в Швейцарию для участия в третьем раунде трехсторонних переговоров (Украина – США – Россия), которые пройдут в Женеве 17-18 февраля. По информации российской стороны, во время встреч одним из ключевых вопросов будет возможное введение "энергетического перемирия".

