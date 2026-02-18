Премьер Юлия Свириденко подтвердила, что МВФ пока что отменил требования о налогообложении цифровых платформ, посылок, продлении на неопределённый срок 5-процентной ставки военного сбора, а главное – введении НДС для ФЛП на едином налоге.

Если МВФ в самом деле взял курс на допустимость смягчения и упрощения налогового законодательства, это великолепно, но дает дополнительный повод уделить внимание и совсем другой теме, ибо может способствовать ускорению на рынке труда и без того неизбежных радикальных изменений.

Так, глава ИИ-подразделения Microsoft Мустафа Сулейман заявил в интервью FT, что в течение года-полутора (!!!) искусственный интеллект способен взять на себя решение большинство задач, которые сегодня выполняют офисные специалисты.

Как сообщают, были даже четко названы конкретные категории работников, для которых грядущие изменения могут оказаться наиболее чувствительными. Среди них, в частности, – юристы, маркетологи и, конечно же, бухгалтеры.

Так вот, малый бизнес, хоть и не даст им новой работы, поскольку ему пока вроде как передумали усложнять жизнь, может просто приютить представителей древних офисных профессий в своей среде.

Ключевое здесь слово – переквалификация. Не обслуживание бизнеса других, а бизнес собственный.

Бухгалтерам не привыкать. Когда примерно лет 35 назад внезапно оказалась ненужными практически все гуманитарии, свое профессиональное спасение бывшие "лирики" – с частью, кстати, и "физиков" – нашли именно в освоении бурно тогда же прогрессировавшего бухгалтерского учета.

Новое поколение пошло по их стопам, и теперь ему обещают аналогичную проблему, причем, как и тогда, времени особо у них нет.

ФЛП-бухгалтеры (и всякие прочие им подобные) должны оперативно освоить английский и постоянно развивающееся программирование (каковым, между прочим, и я в свое время успел позаниматься достаточно предметно: мои игровые программы для микро-ЭВМ даже публиковались). Английский -–как средство общения, программирование – для творчества. Вроде как и то, и другое – это надолго.

Тем более – без НДС.