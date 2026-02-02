'Настоящий ужас': Сибига назвал обязательное условие мира после удара РФ по шахтерам

В воскресенье, 1 февраля, российские захватчики ударили по шахтному автобусу в Терновке на Днепропетровщине, убив 16 горняков. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что после таких преступлений страны-террористки условием справедливого мира является привлечение к ответственности всех причастных к ним.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел Украины. Сибига осудил российскую атаку, вследствие которой погибли работники шахты.

Он отметил, что на месте прицельного удара РФ не было ни одной военной цели – только обычные люди, которые возвращались домой после работы к своим семьям.

"Это настоящий ужас. Россия в очередной раз доказывает свой статус государства-террориста", – заявил министр.

Он подчеркнул, что российские убийцы, ответственные за это и другие преступления, должны понести наказание.

Что известно об атаке РФ по Терновке

На Днепропетровщине под огонь РФ попали угледобывающее предприятие и автобус с шахтерами. Вследствие обстрела погибли 16 человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены.

Впоследствии стало известно, что группа российских "Шахедов" на дистанционном онлайн-управлении через mesh-радиомодемы двигалась вдоль дороги на Днепропетровщине. Пилот первого дрона-камикадзе увидел внизу шахтерский автобус и решил его атаковать.

Второй же оператор направил свой "Шахед" в травмированных людей, которые начали покидать транспортное средство. Оба понимали, что бьют именно по гражданским.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля российские оккупанты попали в гинекологическое отделение больницы в Запорожье. Вследствие атаки ранения получили медики, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

