Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье

1 февраля российские оккупанты попали в гинекологическое отделение больницы в Запорожье. В результате атаки ранения получили медики, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. По данным ведомства, на момент попадания все медицинские работники и пациентки находились в укрытии.

Всего в укрытии находились 15 медиков и 16 женщин, среди которых были трое рожениц вместе с младенцами. Ранения получиливрач, медицинская сестра и пациент частной стоматологической клиники. Всех пострадавших доставили в городские больницы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

После атаки пациенток гинекологического отделения перевели в другие подразделения больницы. По состоянию на 1 февраля масштабы нанесенного заведению ущерба уточняются.

Российская атака на Запорожье

В Запорожье 1 февраля прогремели взрывы во время очередной атаки со стороны российских войск. Удар БПЛА пришелся на роддом, в результате чего пострадали шесть человек.

По данным ГСЧС, из-за атаки вспыхнул пожар на 2 этаже, в приемной гинекологического отделения. Спасатели ликвидировали возгорание. Поисково-спасательные работы завершены. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Кроме того, дрон оккупантов взорвался в одном из районов города. Предварительно, три человека получили ранения. Среди них маленький мальчик. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает терроризировать Запорожскую область массированными обстрелами. В результате атаки авиабомбами по Камышевахе пострадал мужчина. Всего в течение 31 января путинская армия нанесла 383 удара по городам и селам Запорожской области.

Также напомним, в течение суток 31 января российская террористическая армия продолжила обстреливать Херсонскую область. В результате преступных действий захватчиков пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

