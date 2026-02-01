УкраїнськаУКР
русскийРУС

Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье

Мария Дрофич
Новости. Общество
3 минуты
144
Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье

1 февраля российские оккупанты попали в гинекологическое отделение больницы в Запорожье. В результате атаки ранения получили медики, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. По данным ведомства, на момент попадания все медицинские работники и пациентки находились в укрытии.

Всего в укрытии находились 15 медиков и 16 женщин, среди которых были трое рожениц вместе с младенцами. Ранения получиливрач, медицинская сестра и пациент частной стоматологической клиники. Всех пострадавших доставили в городские больницы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

После атаки пациенток гинекологического отделения перевели в другие подразделения больницы. По состоянию на 1 февраля масштабы нанесенного заведению ущерба уточняются.

Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье
Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье
Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье
Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье
Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье
Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье

Российская атака на Запорожье

В Запорожье 1 февраля прогремели взрывы во время очередной атаки со стороны российских войск. Удар БПЛА пришелся на роддом, в результате чего пострадали шесть человек.

По данным ГСЧС, из-за атаки вспыхнул пожар на 2 этаже, в приемной гинекологического отделения. Спасатели ликвидировали возгорание. Поисково-спасательные работы завершены. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Кроме того, дрон оккупантов взорвался в одном из районов города. Предварительно, три человека получили ранения. Среди них маленький мальчик. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье
Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье
Пострадал медперсонал: выяснились детали о последствиях атаки армии РФ на роддом в Запорожье

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает терроризировать Запорожскую область массированными обстрелами. В результате атаки авиабомбами по Камышевахе пострадал мужчина. Всего в течение 31 января путинская армия нанесла 383 удара по городам и селам Запорожской области.

Также напомним, в течение суток 31 января российская террористическая армия продолжила обстреливать Херсонскую область. В результате преступных действий захватчиков пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!