Шпионил в пользу Ирана: на Кипре арестовали азербайджанца: на Кипре арестовали азербайджанца

На Кипре по подозрению в шпионаже и преступлениях, связанных с терроризмом, был арестован гражданин Великобритании. Арестованный имеет азербайджанское происхождение и связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

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В частности, считается, что арестованный осуществлял наблюдение за базой Королевских ВВС "Акротири" на острове. Об этом рассказывает британский вещатель BBC.

Королевские ВВС "Акротири" являются важнейшей базой Британии в регионе. Среди прочего, военные этой базы защищают воздушные пути в Израиль от нападения Ирана, отмечает вещатель.

На прошлой неделе было объявлено, что туда будут направлены дополнительные самолеты для защиты существующих в регионе объектов Британии. Королевские ВВС Акротири являются базой для скоростных реактивных уничтожителей, разведывательных, транспортных и заправочных самолетов и вертолетов.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что "связалось с властями Кипра по поводу ареста британца".

Полиция Кипра сообщила, что мужчину арестовали по подозрению в преступлениях, связанных с терроризмом, и шпионаже. Правоохранители, из соображений национальной безопасности, отказались предоставить больше информации об арестованном.

ВВС, ссылаясь на кипрских коллег, добавляет, что подозреваемый с середины апреля следил за авиабазой Акротири, а также за собственной авиабазой Кипра Андреас Папандреу, что в западном регионе Пафос.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее политическое руководство Венгрии направило в разведывательные службы НАТО официальный отчет по "шпионскому скандалу" с Украиной. В этом отчете Венгрия пожаловалась на то, что Украина якобы нарушила протокол, обнародовав данные об арестах венгерских шпионов, хотя должна была придерживаться практики "тихих высылок".

Скандал начался с того, что в начале мая Служба безопасности, впервые в истории Украины, разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии KNBSZ. Венгерские шпионы собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне и тому подобное.

А после того, как Украина, "нарушив практику "тихих высылок", обнародовала задержание венгерских шпионов, в центре венгерской столицы задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова. Венгрия обвинила его в шпионаже, что в Министерстве иностранных дел Украины назвали "охотой на ведьм".

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